韩系ONEUS五帅9/2首次来台「演唱会型式」会粉丝! 向所有TOMOON递出邀请

韩国最宝贝可爱的「动物系男团」ONEUS，五位人气阳光成员抒浩、LEE DO、建熙、焕雄与XION，即将於9/2来台北信义剧场Legacy MAX举办「ONEUS 2023 1ST WORLD TOUR 'REACH FOR US' in TAIPEI」！

拥著大势之姿的他们，自出道以来便深受粉丝喜爱，其专辑推出与活动巡演，皆在世界各地开出红盘，其中最新的第九张迷你专辑「PYGMALION」主打曲「ERASE ME」，当中舞蹈挑战画面，更在TikTok上累积点击率近2700万次，吸引了全世界粉丝的目光凝聚，无疑也认证ONEUS不仅是唱功了得外，舞蹈也是一等一！而这次台北见面会将以演唱会型式进行，所有「TOMOON」或许可以小小期待一下，五小帅会不会亲身在大家面前，跳这首超高人气的TOP作品！



透过作品与社群互动，让ONEUS格外跟粉丝亲近，同时每位成员还有个俏皮的动物图腾象徵自己，例如松鼠的抒浩、小鸡的LEE DO、兔子的建熙、老虎的焕雄以及汪汪的XION，透过自己与动物的连结，「爱我们就是等於爱它们！」，来带出尊重生命与爱护动物的心，也让粉丝认定ONEUS是有著具备世界观的优秀团体！除了有代表友善、友好的「动物系男团」美名，ONEUS官方粉丝名「TOMOON」也非常具亲切感，取自出道专辑「LIGHT US」中歌曲「摇摇晃晃（ZigZag）」里的歌词，「宛如地球和月亮般，总是徘徊在你的周围公转」，来象徵身为「月亮」的粉丝，会一直在「地球」ONEUS身边不离开，因此官粉「TOMOON」也有「向著月亮」的含意。聊到「TOMOON」，ONEUS也表示相当喜爱这个名字，面对大家的支持，五位小帅也递出邀请：「得知这个消息时，真的超开心！这是我们ONEUS首次来台北跟大家见面！当天我们会带来最新、最扎实的精彩舞台演出！所有的『TOMOON』一定都要来喔！」。



即使工作行程忙碌，但ONEUS对所有的「TOMOON」总是挂在心上，也是被大家公认超宠粉、互动零距离的他们，其「ONEUS 2023 1ST WORLD TOUR 'REACH FOR US' in TAIPEI」，订於9/2（六）晚上6点，於「台北LEGACY MAX」举办。

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