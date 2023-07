韩系ONEUS五帅9/2首次来台「演唱会型式」会粉丝! 向所有TOMOON递出邀请

韩国最宝贝可爱的「动物系男团」ONEUS,五位人气阳光成员抒浩、LEE DO、建熙、焕雄与XION,即将於9/2来台北信义剧场Legacy MAX举办「ONEUS 2023 1ST WORLD TOUR 'REACH FOR US' in TAIPEI」!

拥著大势之姿的他们,自出道以来便深受粉丝喜爱,其专辑推出与活动巡演,皆在世界各地开出红盘,其中最新的第九张迷你专辑「PYGMALION」主打曲「ERASE ME」,当中舞蹈挑战画面,更在TikTok上累积点击率近2700万次,吸引了全世界粉丝的目光凝聚,无疑也认证ONEUS不仅是唱功了得外,舞蹈也是一等一!而这次台北见面会将以演唱会型式进行,所有「TOMOON」或许可以小小期待一下,五小帅会不会亲身在大家面前,跳这首超高人气的TOP作品!



透过作品与社群互动,让ONEUS格外跟粉丝亲近,同时每位成员还有个俏皮的动物图腾象徵自己,例如松鼠的抒浩、小鸡的LEE DO、兔子的建熙、老虎的焕雄以及汪汪的XION,透过自己与动物的连结,「爱我们就是等於爱它们!」,来带出尊重生命与爱护动物的心,也让粉丝认定ONEUS是有著具备世界观的优秀团体!除了有代表友善、友好的「动物系男团」美名,ONEUS官方粉丝名「TOMOON」也非常具亲切感,取自出道专辑「LIGHT US」中歌曲「摇摇晃晃(ZigZag)」里的歌词,「宛如地球和月亮般,总是徘徊在你的周围公转」,来象徵身为「月亮」的粉丝,会一直在「地球」ONEUS身边不离开,因此官粉「TOMOON」也有「向著月亮」的含意。聊到「TOMOON」,ONEUS也表示相当喜爱这个名字,面对大家的支持,五位小帅也递出邀请:「得知这个消息时,真的超开心!这是我们ONEUS首次来台北跟大家见面!当天我们会带来最新、最扎实的精彩舞台演出!所有的『TOMOON』一定都要来喔!」。



即使工作行程忙碌,但ONEUS对所有的「TOMOON」总是挂在心上,也是被大家公认超宠粉、互动零距离的他们,其「ONEUS 2023 1ST WORLD TOUR 'REACH FOR US' in TAIPEI」,订於9/2(六)晚上6点,於「台北LEGACY MAX」举办。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻