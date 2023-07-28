Super Junior銀赫祝爸爸68歲生日快樂：「笨蛋小憲，我愛你，我想你」

Super Junior銀赫的父親在去年8月上旬驟逝，銀赫隊友們與粉絲E.L.F.之間都籠罩著低迷氣息，不捨銀赫父親也擔心銀赫的身心狀況。

銀赫爸爸逝世近一年，這一年下來銀赫還是經常在各種地方透露思念爸爸的心情，例如在SM TOWN家族演唱會上提到「前陣子再次感受到家族的重要性」‎，今年生日時因為爸爸生前工作的緣故捐款做公益，‎在綜藝節目《走向瘋狂》和姐姐一同到日本旅遊頻頻想起爸爸。



昨（27）日逢爸爸生日，銀赫在推特發了一個蛋糕和一張爸爸相片的推文，寫道：「笨蛋小憲！祝68歲生日快樂，我愛你、我想你，爸爸。」引發粉絲、網友們群起不捨，紛紛轉發推文跟著祝福天上的銀赫爸爸生日快樂，也感謝因為有銀赫爸爸才有銀赫的存在。



바보허니!! 68번째 생신 축하축하

사랑해유 보고싶어 아빠 pic.twitter.com/jCKlltZsuu — Dalnim (@AllRiseSilver) July 27, 2023

銀赫姐姐素拉則在IG發文「獻給小可愛獲獎後非常開心的爸爸♡小憲生日快樂~~~」，照片上除了蛋糕還有獲得「2023年韓服模特兒選拔大賽」的獎盃，底下留言裡可見利特姐姐仁英替銀赫姐姐打氣：「（爸爸）會非常喜歡的，在天堂~~~!!!♥」



許多E.L.F.、網友都因為看過銀赫擔任固定嘉賓的綜藝節目《做家事的男人2》，所以對銀赫爸爸並不陌生，同樣會對小憲的離開傷感，但就像銀赫姐姐說過的，爸爸在世時一家人相處得很快樂，其實並沒有遺憾，「只是很想念」。

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