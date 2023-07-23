《奇蹟的兄弟》所有人都在找關鍵錄影帶…鄭宇追查父親身亡真相、裴賢聖終於接受自己來自1995年！（EP.7 –8）

[有雷] 《奇蹟的兄弟》一宗被掩蓋的離奇湖邊殺人事件，時隔27年後雖已過了追訴期卻重新受到矚目，帶著秘密背包穿越時空的裴賢聖，能否再回到過去？而他與鄭宇的相遇，是否注定要讓鄭宇揭開父親離奇身亡的真相？所有人都在找的關鍵錄影帶到底在哪裡？

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警方歷經許多調查，仍然懷疑暢銷作家陸東柱（鄭宇飾）的作品「神已死去」可能不是出自他的杜撰，畢竟太多細節的陳述，儼然就像真實的目擊者陳述一樣，推測東柱看過事發當時的錄影帶。但東柱卻沒有正面承認或否認。而他也正在尋找家中是否有所謂的錄影帶，此時母親返家也發現有小偷翻箱倒櫃卻無財物損失，看來有人似乎也在找這捲錄影帶。東柱也正在查找中。



東柱開始思考父親的離奇死亡，原來東柱的父親依照學生李天空的要求，到地鐵站置物箱取得了裝有錄影帶的背包，回到書店後他將包包交給了李天空的弟弟姜山，並且要姜山不能相信任何人，立刻從後門離開，而就在姜山遭人追趕的同時穿越了時空，來到2022年。



「奇蹟」想起了在醫院遇到的女子（姜末今飾），想知道對方是否能告訴他一些關於自己的過往，女子告訴他，姜山就是這樣突然人間蒸發，還拿出兩人的照片。但突然間「奇蹟」又開始頭痛欲裂，眼前似乎出現資料正在傳送的感覺，在另外一處的東柱竟也感覺相同，而一切回歸平常後，「奇蹟」突然想起了自己的過往叫做姜山，還對眼前的女子問起「要到哪裡才能見到友貞？」友貞說照片中的就是27年前的自己…姜山才終於確信自己來到了27年後。最終姜山說出了沒能遵守友貞與他的約定，他很抱歉，讓眼前27年後的友貞瞬間淚崩。



東柱舉辦暢銷書簽名會，引發與事件有關的人前來，他也再度見到了KAI（吳萬石飾），是否KAI就是李天空本人呢？此時也出現了一位曾經追趕著姜山的男子，他拉住陸東柱說：「請轉告寫這本書的人，我已經等待他27年了…」讓東柱匪夷所思。



姜山對於東柱已經知道自己的真實身分卻不告訴他，相當氣憤，而東柱卻認為需要再尋找一些足夠的證據後才告訴姜山，兩人在路上發生爭執，姜山試圖衝向行駛中的車輛，想再度回到1995年，東柱衝上前抱住了他，想不到兩人卻一起瞬間移動到家中！



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