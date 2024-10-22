【韓網熱門】看到這張照片如果能想起什麼，您一定是K-POP高手

有網友在X（前Twitter）PO文表示「你不可能只PO一張圖就期待大家能看懂」，於是有網友PO出一張跳水台照片，立即有眾多K-POP歌迷留言寫出正答！

大家不妨先猜猜看哦，正答在文末！



韓國網友評論：

1. 好像防彈少年團的MV

2. 花樣年華？ ！

3. 我記得V從上面跳下來的畫面，成員們用手持攝影機在拍

4. 我想到的是Red Velvet《Russian Roulette》

5. 有點f（x）的感覺

6. 我只想到神話在綜藝節目裡跳水... kkkk

7. 只有我想到BTOB的MV嗎ᅲ

8. 還以為是EXO那棵樹kkk

9. 「屏住呼吸 Love DIVE」我這傢伙只想到這個...

10. 究竟是什麼...《機智牢房生活》嗎？

11. 是本月少女的《Hi High》！

12. 你像紫菜包飯 像餃子一樣香甜~

13. 啊我想起從前那些喜歡把偶像帶去蹦極和跳水的綜藝節目kkkk對不起kkk

14. 至少50個團拍過類似場景吧

15. 大家都是怎麼想到的？ 看來我不是高手...

答案揭曉：本月少女2018年發行的完整體出道曲《Hi High》！





出處：https://theqoo.net/hot/3452622196

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