【韓網熱門】i-dle雨琦就「自費買票」不當言論道歉！獲網友力挺

i-dle成員雨琦就「自費購票」失言事件道歉。

19日，為紀念i-dle第八張迷你專輯《We are》的發行舉行了記者見面會。 會上雨琦率先道歉，表示：「對不起，我在上綜藝節目時，會刻意搞笑炒氣氛，希望大家不要誤會。」

此前，雨琦與成員Minnie一同出演某YouTube頻道時，發表了不當言論。 主持人張度練對Minnie說：「聽說妳花了一千萬（韓幣）自費邀請100位親友參加演唱會，那些座位是所謂的『Minnie Zone』嗎？」對此，雨琦代替Minnie回答說：「有件事我實在無法理解，明明是我們自己的演唱會票，為什麼還要用自己的錢買？ 每人只能免費拿到四張票，其餘都得自己花錢買。」對此，一些網友和粉絲表示不滿，批評她的發言為「特權」、「有錢也搶不到票」等。



針對爭議，雨琦表示：「不是不考慮粉絲。 當然，沒有粉絲我們就無法開演唱會。 我也看了所有留言，真的很抱歉。 我不是那個意思。 我只是想開玩笑地說我們公司太摳門了。 我可以自信地說我平時對粉絲非常用心。 我只是想吐槽一下我們公司Cube娛樂。 我感受到自己必須謹言慎行。 如果有粉絲因此受傷，我真的很抱歉，請不要誤會。」

小娟也表示：「雨琦是一個很在意粉絲的成員，可能是因為是綜藝節目，她才一心只想搞笑。」

韓國網友評論：

1. 為了罵Cube才這樣，ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

2. 只要粉絲們沒什麼反應就好了，別太在意那些在旁邊過度發言的人

3. 感覺一堆人是被自家本命傷害了才來對雨琦發洩怒氣，清醒點吧

4. 說實話，希望邀請票只給直系家人就好。 那種自稱「朋友」的人免費來，結果破壞氣氛的事真的見太多了... 粉絲花了大錢買票，甚至還買不到座位，在那邊苦等

5. 就算續約了還是敢罵公司，真的是我愛的那個人沒錯ᄏᄏ

6. 不過真的佩服她，敢這麼直接罵公司

7. 說她「傲慢」也太誇張了吧？ 自我意識也太膨脹了

8. 那些就是想罵人才罵的人真的太噁了ᅮ 好可怕

9. 知道錯就好，以後不會再犯了，現在就放下吧

10. 太誠實反而很好笑ᄏᄏᄏᄏᄏ

11. 其實粉絲真的沒什麼太大反應啦。 因為她平常對粉絲很好

12.根本沒什麼大不了的事，卻被罵得這麼難聽，真的是...

13. 真是說得痛快ᄏᄏᄏ 雨琦加油！

14. 辯解聽起來也不怎麼樣

15. 只是為了罵Cube才這樣ᄏᄏᄏᄏᄏ 真的是ᄏᄏ 雖然續約了，但還是討厭公司，這點真的好笑。 說錯話以後小心點就好了，希望能多展現好的一面

16. 我是第一次看到這個爭議，但演唱會朋友票需要自己付錢這種事，其他公司偶像也很常見啊。 為什麼她會為了罵Cube說出這種話呢...

17. 不能忍的是罵公司的那部份ᄏᄏ

18. 看起來是為了綜藝效果誇張搞笑，結果說錯話了而已

19. 我當時也只是覺得「哎呀講錯話了呢」，現在回頭看還是覺得好笑才點進來看看。 結果發現大家對藝人的要求太誇張了吧，怎麼這麼氣... 就放過她吧... 她又不是犯了什麼罪

20. 唉，拜託把你們對男藝人的寬容度也用在女藝人身上吧，就說錯一句話而已，怎麼一副想把人打死的樣子

21. 不過她失言真的有點頻繁... 拜託小心點，雨琦啊

22. 老實說上綜藝節目時，講得更下流、更莫名其妙的藝人多的是，這真的有必要被罵成這樣嗎？ 還有那些在問「為什麼要罵Cube？」的人，你們是Cube的人嗎ᄏ 我又不是股東，公司就算還在待也可以不爽吧，沒上過班嗎？

23. 看她Solo活動時的粉絲福利就知道... 她的粉絲應該真的不會太在意，好羨慕

原文：https://theqoo.net/square/3743929822

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