超活躍！《壞媽媽》後以《殘酷的實習生》回歸小螢幕，羅美蘭更將出演《帳篷外面是歐洲》第4季

《壞媽媽》才終映一個多月，羅美蘭馬上就有新作品《殘酷的實習生》可以看！

由《致忘了詩的你》韓尚才導演執導，《心靈的聲音：Reboot》朴妍景作家執筆的TVING新劇《殘酷的實習生》（共12集），將於下月（8月）11日首播。找來羅美蘭、嚴志媛擔任主演。

該部電視劇描述打破7年空白期，以實習生的身份重回職場的高海羅（羅美蘭 飾），從成功的同期崔智媛（嚴志媛 飾）那裡得到隱秘且殘酷的提議後，將內心所經歷的矛盾燃燒成社會生活滿級經歷經驗值的故事。這也是羅美蘭繼6月終映的tvN《壞媽媽》後的新作品。

不只如此，羅美蘭還將出演tvN綜藝《帳篷外面是歐洲》第4季。該節目之概念為「背著背包向歐洲出發，拒絕平凡的歐洲旅行。白天開車穿行於歐洲城市的小巷，晚上則挑戰帳篷外大自然美景下的真野營」。此前，曾有柳海真&陳善奎&朴智煥&尹鈞相、趙震雄&崔元英&朴明勳&權律等兩組人馬出演，受到不少觀眾喜愛。

羅美蘭不只活躍於大、小螢幕上，她也曾以固定成員的方式出演多檔綜藝節目，如：《週末使用說明書》、《姐姐們的Slam Dunk》、《真正的男人》（女軍特輯1）、《更需要浪漫》等，展現多樣魅力。不曉得這次會有哪些姐姐妹妹們會和羅美蘭一起去歐洲呢！

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