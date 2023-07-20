外甥金敏暴風成長，始源快抱不動啦！回顧兩人互動，金敏曾說討厭SJ全部叔叔，還談幼兒園三角戀

Super Junior始源昨（20）日發了與外甥（或姪女）金敏的合照，又讓粉絲們想起這對舅甥（叔姪）可愛又有趣的各種互動。

照片裡，始源對自己疼愛到大的金敏抱了好幾下，文字感嘆：「（長）太大了……」因為始源過去常常以同樣的姿勢抱金敏，這次看得出來相當吃力，金敏的腿也變得很長，可見抽高不少。



▼始源前幾天的IG限時動態也有牽著金敏散步的內容



在看見始源與金敏合照後，粉絲也相當訝異金敏的暴風成長，也很羨慕能被始源抱緊緊，推特上不少粉絲整理了金敏從小到大與始源的合照懷念，也成了金敏的成長紀錄了呢！



除了這些照片，始源也曾幾度帶著金敏在螢光幕前現身，曾經在某個廣告幕後回答「所有Super Junior叔叔都討厭」，也曾帶著她露臉綜藝節目《我家的熊孩子》。



去年《我家的熊孩子》，金敏滔滔不絕的闡述自己的戀愛故事。要知道，金敏才上幼兒園而已，再加上始源誇張的臉部反應，幾分鐘的節目內容簡直要笑壞觀眾，馬上成為熱門話題XDD。從當時的影像對比現在的照片，也能察覺金敏真的長大了不少呢！



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