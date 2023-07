外甥金敏暴風成長，始源快抱不動啦！回顧兩人互動，金敏曾說討厭SJ全部叔叔，還談幼兒園三角戀

Super Junior始源昨(20)日發了與外甥(或姪女)金敏的合照,又讓粉絲們想起這對舅甥(叔姪)可愛又有趣的各種互動。

照片裡,始源對自己疼愛到大的金敏抱了好幾下,文字感嘆:「(長)太大了……」因為始源過去常常以同樣的姿勢抱金敏,這次看得出來相當吃力,金敏的腿也變得很長,可見抽高不少。



▼始源前幾天的IG限時動態也有牽著金敏散步的內容



在看見始源與金敏合照後,粉絲也相當訝異金敏的暴風成長,也很羨慕能被始源抱緊緊,推特上不少粉絲整理了金敏從小到大與始源的合照懷念,也成了金敏的成長紀錄了呢!



Just looking at it makes me feel happy @siwonchoi #minmin #최시원 #siwon #siwonchoi pic.twitter.com/A3q07VyaLs