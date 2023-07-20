外甥金敏暴风成长，始源快抱不动啦！回顾两人互动，金敏曾说讨厌SJ全部叔叔，还谈幼儿园三角恋

Super Junior始源昨（20）日发了与外甥（或侄女）金敏的合照，又让粉丝们想起这对舅甥（叔侄）可爱又有趣的各种互动。

照片里，始源对自己疼爱到大的金敏抱了好几下，文字感叹：「（长）太大了……」因为始源过去常常以同样的姿势抱金敏，这次看得出来相当吃力，金敏的腿也变得很长，可见抽高不少。



▼始源前几天的IG限时动态也有牵著金敏散步的内容



在看见始源与金敏合照后，粉丝也相当讶异金敏的暴风成长，也很羡慕能被始源抱紧紧，推特上不少粉丝整理了金敏从小到大与始源的合照怀念，也成了金敏的成长纪录了呢！



除了这些照片，始源也曾几度带著金敏在萤光幕前现身，曾经在某个广告幕后回答「所有Super Junior叔叔都讨厌」，也曾带著她露脸综艺节目《我家的熊孩子》。



去年《我家的熊孩子》，金敏滔滔不绝的阐述自己的恋爱故事。要知道，金敏才上幼儿园而已，再加上始源夸张的脸部反应，几分钟的节目内容简直要笑坏观众，马上成为热门话题XDD。从当时的影像对比现在的照片，也能察觉金敏真的长大了不少呢！



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