您的史努比已上線！韓勝宇自曝還留有當兵習慣！愛網路搜尋自己只因「粉絲總能用奇妙方式形容我」

笑容超級可愛被粉絲們暱稱為「真人史努比」的歌手韓勝宇，今日抵台為明晚的活動做準備，經歷的兵役空白期，他坦言本次來台讓他相當興奮與期待。

韓勝宇首度以個人之姿來台演出，也表達自己想吃台灣美食中的「火鍋」，本以為他會選擇麻辣口味，沒想到他詳細點出想要吃「最不辣的口味」，還說一定也要多點蔬菜放進鍋裡，菜肉比例均衡。由於行程相當緊湊，韓勝宇雖然想到處逛逛，但可能時間不允許。他也提到粉絲們推薦了他許多台灣觀光景點，其中有一個「樓梯很多的地方」，讓韓勝宇好奇詢問「去這裡是要爬山嗎？」不過記者們告訴他那裡應該是「九份」，有電影中的老街美景與好吃美食。



最近他的新歌得到了音樂節目榜單的冠軍，韓勝宇表示父母與姐姐都很為他開心，不過他則是因為行程太忙碌，直到隔天才感受到自己得了冠軍的喜悅，經歷空白期後得到的冠軍對他來說別具意義，他也藉此勉勵自己之後應該更加努力。日後也期待有機會與姐姐韓善伙有更多合作機會，他還笑說必須也尊重一下姐姐的意見，再決定兩人可能會在哪方面進行合作。



韓勝宇在軍中也相當活躍，剛退伍才半年的他，表示當兵的記憶還非常鮮明，讓他感覺最有壓力的職務應該是「理髮兵」，畢竟一出差錯可能會毀了一個人的外型，他還自曝雖然有一點點小失誤，但還好都只是後腦勺的位置，沒有太多人會發現。韓勝宇感到最有趣的職務則是「同梯諮詢兵」，因為自己屬於軍樂隊，接觸到許多海外回韓國的同梯，有許多是演奏古典樂的樂手，與他們聊天讓韓勝宇覺得很有趣。



韓勝宇也自曝還留有當兵時的習慣，就是會把毛巾折的整整齊齊的，他還說自己才剛戒掉折襪子的習慣，被問到當兵前後有什麼樣的轉變？韓勝宇說道自己退伍後感覺在做起事來更加游刃有餘，不管在心理上或是身體上都變得更健康了。



韓勝宇也有個習慣，就是很愛在網路上搜尋有關自己的訊息，他說到自己會這樣做，是因為發現有些粉絲們會用很特別的方式形容如何如何喜歡他，讓他覺得非常有趣，不過他也常常搜尋到自己當兵時期的影片，感覺有點害羞，希望之後可以漸漸不再被搜尋到。



韓勝宇笑起來的時候很像卡通人物史努比，他表示自己也很喜歡這個稱號，而且有機會看到史努比的時候也常常合照，還現場示範史努比的托腮動作，真的相當可愛。韓勝宇對於本次來台演出，正在思考如何送給台灣粉絲們舞台上的驚喜，他說海外演出的曲目通常大同小異，但為了給粉絲們驚喜他也會常常搜尋其他藝人們的演出影片，而台灣的粉絲們也可以好好期待一下他明日的演出。



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