「Wooga」版的「換乘戀愛」？這五部你絕對看過其中一部，還有兩部待公開！

看起來朴敘俊是大贏家～（笑）

BTS防彈少年團V、朴敘俊、朴炯植、崔宇植、Peakboy這五位好友時常一起出遊，並自稱為「Wooga Family」。他們也曾一起出演Disney+綜藝節目《IN THE SOOP：友情旅行》（共4集），展開4天3夜的旅程。

其中，朴敘俊、朴炯植和崔宇植作為「演員」活躍於大、小螢幕上，也曾經和同個女演員合作過不同作品，網友笑稱：「是Wooga版的換乘戀愛～」





▲朴寶英：

曾和朴炯植合作過《大力女子都奉順》，被粉絲們稱為「狗狗CP」。兩人最後在劇中結婚，還誕下一對雙胞胎。「狗狗CP」也特別出演其後續作品‎《大力女子姜南順》‎，已完成拍攝。

而她與朴敘俊合作的新電影《水泥烏托邦：末日浩劫》‎將於下月（8月）上映。兩人在劇中為「夫妻」，朴敘俊飾演爲了守護公寓和家人而獻身的「敏成」；朴寶英則飾演在極限狀況下也沒有失去信念的「明華」，是敏成的妻子，護士出身的她照顧皇宮公寓內的受傷者。





▲韓韶禧：

曾和朴炯植合作過Disney+‎《單戀原聲帶》‎，描述認識20年的青梅竹馬因緣際會同住屋簷下兩週，產生微妙情感關係的浪漫愛情故事。僅有四集長度，不過每一集內容中所噴發的粉紅氣流卻讓觀眾們相當喜愛。

而她與朴敘俊合作的Netflix新劇‎《京城生物》‎有望於今年（2023年）公開。這是一部生物驚悚片，背景設定在時代最為黑暗的1945年春天，兩個把生存視為全部的年輕人與誕生於貪欲的怪物進行對抗，引出對人類尊嚴和本質的思考。





▲金多美：

曾在2020年和朴敘俊合作過JTBC漫改劇《梨泰院CLASS》。朴敘俊飾演不向惡勢力低頭、不輕易妥協的正直青年「朴世路」，金多美飾演明星級的強大網紅「趙以瑞」，兩人攜手將小酒館「甜栗」變成大公司「IC」。大結局收視率達16.5%。

隔年，她與崔宇植合作SBS電視劇《那年，我們的夏天》，描述曾經的全校第一與全校最後一名，因十年前高中拍攝的紀錄片「逆行」引發話題，兩人被迫再次站在鏡頭前，是部描述他們之間複雜微妙感情的愛情劇。風格清新、細膩，卻不失甜蜜和溫暖，被不少人封為「人生電視劇」。







▲金智媛：

曾與朴炯植一起合作過SBS電視劇《繼承者們》，但兩人在劇中沒有「感情線」，不少觀眾希望未來兩位演員有機會可以再作為主演相遇呢！

而KBS 2TV電視劇《三流之路》，描述沒錢、沒背景，過著配角人生的男女主人公勇於追求夢想的青春勵志浪漫愛情故事。朴敘俊飾演男主角「高東萬」，金智媛飾演女主角「崔愛羅」，崔宇植飾演「朴武彬」為東萬的高中同學，因為要報復東萬而刻意接近愛羅。

雖然是「特別出演」，但崔宇植與朴敘俊的好交情，以及劇中產生的「三角關係」，均令人印象深刻。當時，崔宇植還隨《三流之路》劇組一起補償休假，朴敘俊更通過SNS分享三人的合照呢！

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