「Wooga」版的「换乘恋爱」？这五部你绝对看过其中一部，还有两部待公开！

看起来朴叙俊是大赢家～（笑）

BTS防弹少年团V、朴叙俊、朴炯植、崔宇植、Peakboy这五位好友时常一起出游，并自称为「Wooga Family」。他们也曾一起出演Disney+综艺节目《IN THE SOOP：友情旅行》（共4集），展开4天3夜的旅程。

其中，朴叙俊、朴炯植和崔宇植作为「演员」活跃於大、小萤幕上，也曾经和同个女演员合作过不同作品，网友笑称：「是Wooga版的换乘恋爱～」





▲朴宝英：

曾和朴炯植合作过《大力女子都奉顺》，被粉丝们称为「狗狗CP」。两人最后在剧中结婚，还诞下一对双胞胎。「狗狗CP」也特别出演其后续作品‎《大力女子姜南顺》‎，已完成拍摄。

而她与朴叙俊合作的新电影《水泥乌托邦：末日浩劫》‎将於下月（8月）上映。两人在剧中为「夫妻」，朴叙俊饰演爲了守护公寓和家人而献身的「敏成」；朴宝英则饰演在极限状况下也没有失去信念的「明华」，是敏成的妻子，护士出身的她照顾皇宫公寓内的受伤者。





▲韩韶禧：

曾和朴炯植合作过Disney+‎《单恋原声带》‎，描述认识20年的青梅竹马因缘际会同住屋檐下两周，产生微妙情感关系的浪漫爱情故事。仅有四集长度，不过每一集内容中所喷发的粉红气流却让观众们相当喜爱。

而她与朴叙俊合作的Netflix新剧‎《京城生物》‎有望於今年（2023年）公开。这是一部生物惊悚片，背景设定在时代最为黑暗的1945年春天，两个把生存视为全部的年轻人与诞生於贪欲的怪物进行对抗，引出对人类尊严和本质的思考。





▲金多美：

曾在2020年和朴叙俊合作过JTBC漫改剧《梨泰院CLASS》。朴叙俊饰演不向恶势力低头、不轻易妥协的正直青年「朴世路」，金多美饰演明星级的强大网红「赵以瑞」，两人携手将小酒馆「甜栗」变成大公司「IC」。大结局收视率达16.5%。

隔年，她与崔宇植合作SBS电视剧《那年，我们的夏天》，描述曾经的全校第一与全校最后一名，因十年前高中拍摄的纪录片「逆行」引发话题，两人被迫再次站在镜头前，是部描述他们之间复杂微妙感情的爱情剧。风格清新、细腻，却不失甜蜜和温暖，被不少人封为「人生电视剧」。







▲金智媛：

曾与朴炯植一起合作过SBS电视剧《继承者们》，但两人在剧中没有「感情线」，不少观众希望未来两位演员有机会可以再作为主演相遇呢！

而KBS 2TV电视剧《三流之路》，描述没钱、没背景，过著配角人生的男女主人公勇於追求梦想的青春励志浪漫爱情故事。朴叙俊饰演男主角「高东万」，金智媛饰演女主角「崔爱罗」，崔宇植饰演「朴武彬」为东万的高中同学，因为要报复东万而刻意接近爱罗。

虽然是「特别出演」，但崔宇植与朴叙俊的好交情，以及剧中产生的「三角关系」，均令人印象深刻。当时，崔宇植还随《三流之路》剧组一起补偿休假，朴叙俊更通过SNS分享三人的合照呢！

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻