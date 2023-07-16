SEVENTEEN珉奎的晚餐！在網路上引發熱烈討論：一個人可以吃完 VS 感覺有點困難

SEVENTEEN珉奎日前在weverse分享了晚餐，照片中包含炸豬排、蕎麥冷麵、咖哩飯、另一種麵、炸雞和炸蝦。

這也在SNS引發熱烈討論：一個人可以吃完 VS 感覺有點困難。網友：「絕對吃不了..三四個人一起吃的量 嗚嗚」、「絕對不可能，以我們家爲準好像是五人份」、「嗚哇 珉奎真的是大胃王啊～」、「我連一個咖哩飯都覺得累」、「除了飯都可以」、「可以... 還可以吃甜點」、「首先我是可以的」、「我真的很能吃...那是不可能的」等等。不過...珉奎一開始以為會有成員一起吃，才點那麼多的啦 XD

현재 SNS에서 논란중인 사진

제목이 ‘혼자 가능하다 vs 힘들어보인다’

난 불가능 pic.twitter.com/jBOZjflyXY — 난 (@RYJZqQlb3EuU198) July 6, 2023

珉奎之前去看足球賽時，被網友目擊他在現場看到珉奎吃了兩個熱狗，也在網路掀起討論。他似乎也很委屈更「解釋」過很多次，珉奎說：「我沒有吃很多，只是適當的吃了一些，我吃了熱狗、雞肉串、蝦串、還吃了Pizza和辣雞塊，我一定要說我沒有吃兩個熱狗。」

민규 억울하대 꼭 말하고싶었대

핫도그 두개 아니고

핫도그 한개, 닭꼬치 한개, 새우꼬치 한개, 피자, 닭강정이랜다 조금씩 적당히 먹은거지 그렇게 많이 먹지 않았대

뭐가요? https://t.co/qkVL2pUFP9 pic.twitter.com/9yr9wKGzTR — (@4x6sz) April 6, 2023

▼《出差十五夜》SEVENTEEN篇珉奎被問到這件事的回應，在影片08:40的片段，可以開啟中文字幕觀看。



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