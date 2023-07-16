NewJeans新歌〈Super Shy〉舞蹈挑戰真的找來「最害羞的男孩」網：沒看錯吧？居然是SEVENTEEN圓佑！

女團 NewJeans的〈Super Shy〉（超級害羞）with SEVENTEEN 超低調的圓佑，還有看似外向其實超內向的舞蹈隊長Hoshi，粉絲們都超級驚訝～！

以新歌〈Super Shy〉回歸的新人女團 NewJeans（成員Hyein&Haerin）在新公開的舞蹈挑戰（challenge）中邀請到了男團 SEVENTEEN 的成員圓佑&Hoshi加入，難得一見的的組合讓大家都非常驚喜。



首先是圓佑本人既低調又內向型人格，很少跟自家團以外的人互動，對外的舞台形象也是走酷酷很有威嚴的路線（尤其是〈孫悟空Super〉打歌時期），結果在〈Super Shy〉challenge直接展現出反差萌，讓粉絲們直呼：「真的是太可愛了～」、「不敢相信是圓佑在跳Super Shy，好適合他喔」、「看起來一臉幸福耶」、「這短片必須要珍藏起來」

Hoshi在演藝圈的人脈也相當廣，綜藝感十足，但實際上也是內向型人格，同樣是公認的「Super Shy boy～」。

順帶一提，圓佑之前有cover過NewJeans的〈Attention〉，當時就讓成員和全場粉絲都相當震驚～



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