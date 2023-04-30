《都奉順》「狗狗CP」朴寶英提與朴炯植特別出演續作《姜南順》：「戲份不多所以能做的都做了，合照等播出後分享」

每次看朴寶英的直播都要感嘆：「啊～怎麼可以這麼可愛！！！」

2017年播出的JTBC《大力女子都奉順》至今仍受到許多劇迷喜愛。主角朴寶英與朴炯植都是可愛的「狗狗相」，所以獲得「狗狗CP」這一暱稱，是不少觀眾心中的愛情喜劇經典。

w-wait did i miss this yesterday?? sorry for being ia i'm rlly sick these days so i'm literally sleeping all day #ParkBoyoung #박보영 pic.twitter.com/faFpADtRh1 — tay (@inguklovesme) April 28, 2023

朴寶英在最近的直播中提到自己與朴炯植特別出演《都奉順》續作──《大力女子姜南順》，兩人在拍攝時有合照，等《姜南順》播出後會跟大家分享。喜歡「狗狗CP」的粉絲們可以鎖定朴寶英的官方個人Instagram哦～（笑）

얘들아 씨발..... 박보영 박형식..... 아 시발 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 진짜 행복한데... 영상 그냥 틱톡에서 급히 가져옴 pic.twitter.com/A2SUFiLPR3 — 안유딩링동링딩동동링 (@yudingringdong) April 28, 2023

還是與《姜南順》有關：因為戲份不多，所以朴寶英和朴炯植能做的都做了，盡了最大的努力！朴寶英本人用「超級誇張的那種」來形容，到了「可以這樣做嗎？」的程度，把一切都投入了。

另外，《大力女子姜南順》為韓劇最初女性英雄劇《大力女子都奉順》的續作，描述天生力大無比的都奉順的親戚姜南順和她媽媽、外婆以江南爲中心，展開揭露新型毒品犯罪真相的故事。由李瑜美、邕聖祐、邊佑錫等擔任主演。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞