[有雷]《單戀原聲帶》「全世界只有妳不知道！」朴炯植出現勁敵告白受阻！韓韶禧面臨分離淚灑車站（EP3）

[有雷]《單戀原聲帶》僅有四集長度，不過每一集內容中所噴發的粉紅氣流卻讓觀眾們相當喜愛。韓韶禧發現了老友朴炯植的電腦中，存著許多她所不知道的時候側拍下來的照片，朴炯植會直接表達出自己的心意嗎？

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《單戀原聲帶》恩秀（韓韶禧飾）為了幫宣宇（朴炯植飾）發送工作上的照片，無意間發現他電腦中有著許多自己的照片，不過面對宣宇，恩秀又趕緊追問他是否要對他單戀的對象「珍妮佛」表白？又是何時愛上對方的？種種直球問題讓宣宇無法招架，選擇不回答。恩秀想起了高中時的自己，當時開心地與宣宇分享著自己創作的內容，同時她也送給宣宇一台相機，說要投資他，希望他成為名攝影師。



宣宇接到了工作上的邀約，對方是他非常欣賞的攝影名家，是一個絕佳的機會揚名海外，不過卻必須比預計時間提早出國。他也回答了恩秀前日的問題，並說打算向單戀了8年的對象告白，恩秀聽了心情相當複雜，還向即將出國的宣宇強調自己在友情上絕對支持他的決定。周圍的人都暗示恩秀，宣宇是不可多得的好男人，全世界只有妳不知道他愛妳，恩秀卻擔心自己跟宣宇交往後，若沒有好結果會讓宣宇受傷。



此時恩秀在歌詞的創作上也受到了肯定，製作人終於滿意了作品並且介紹了知名歌手Jay（徐仁國飾）給恩秀認識，一行人開心聚餐後，製作人更單獨約了恩秀續攤，甚至向她表白自己的心意。當晚原本宣宇打算向恩秀告白，但卻直接闖入打斷了製作人與恩秀的對話，之後自行離開讓恩秀等了一整夜。



宣宇若無其事地照原定行程出國，恩秀送他到巴士站時，他依舊不忘叮嚀恩秀別因為愛美就著涼了，這讓恩秀想起了8年前要送宣宇去當兵的日子，當時兩人在咖啡廳道別，宣宇說了同樣的嘮叨叮嚀，當時在咖啡廳打工的恩秀，在宣宇離開後哭得非常傷心，而現在的她，似乎又想起當時的自己，淚流滿面，這是否就是宣宇所說的單戀心情呢？宣宇所提到8年前開始的單戀，就是當年他在離開咖啡廳的路上，因為擔心恩秀淋雨而買了雨傘折返咖啡廳，看見了那個正在哭泣的恩秀……



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