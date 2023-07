「BOYS PLANET」潛力新秀尹鐘佑與JAY8月12日登台 福利幾乎人人有獎

選秀節目「BOYS PLANET」在2023上半年掀起話題,而其中被視為兩大遺珠的尹鐘佑與JAY則並沒有因此而氣餒,正式宣布將於8月12日來並攜手舉辦見面會,對於首次的台北行,除了準備精彩的演出,粉絲們則期待兩人會有怎樣的「組合技」,主辦單位也祭出七大豪華福利,門票於本週日(16日)全面啟售。

JAY與尹鐘佑在「BOYS PLANET」表現亮眼,從來自全球84個國家與地區的98人裡面,最終獲得第10以及18名的成績,雖然未能成為出道組,但JAY壓倒性的歌唱實力以及尹鐘佑精湛的舞技都讓粉絲相當難忘,也因此見面會消息曝光後,便讓粉絲開始擔心搶不到票怎麼辦?而主辦單位也向韓方力爭滿滿的七大福利,除了只要購票就可以參加與獲得的「Hi-Touch會」、「台灣限定小卡組」、「台灣場限定海報」之外,還有「簽名會」、「合照(5人/組)」、「親筆簽名海報」以及「親筆簽名拍立得」等好禮,幾乎是只要買票就人人有獎的等級。



【2023 JAY CHANG FANMEETING [Shine On Me] IN TAIPEI】售票為本週日(16日)17:00,【2023 YOON JONGWOO FANMEETING [l’m Yours] IN TAIPEI】門票則同一天的13:14,均在KKTIX售票網站及全家FamiPort機台同步販售,演出時間各自為下午2點以及晚上7點30分,更多活動相關詳情可洽主辦單位。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞