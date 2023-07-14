「BOYS PLANET」潜力新秀尹钟佑与JAY8月12日登台 福利几乎人人有奖

选秀节目「BOYS PLANET」在2023上半年掀起话题，而其中被视为两大遗珠的尹钟佑与JAY则并没有因此而气馁，正式宣布将於8月12日来并携手举办见面会，对於首次的台北行，除了准备精彩的演出，粉丝们则期待两人会有怎样的「组合技」，主办单位也祭出七大豪华福利，门票於本周日（16日）全面启售。

JAY与尹钟佑在「BOYS PLANET」表现亮眼，从来自全球84个国家与地区的98人里面，最终获得第10以及18名的成绩，虽然未能成为出道组，但JAY压倒性的歌唱实力以及尹钟佑精湛的舞技都让粉丝相当难忘，也因此见面会消息曝光后，便让粉丝开始担心抢不到票怎么办？而主办单位也向韩方力争满满的七大福利，除了只要购票就可以参加与获得的「Hi-Touch会」、「台湾限定小卡组」、「台湾场限定海报」之外，还有「签名会」、「合照(5人/组)」、「亲笔签名海报」以及「亲笔签名拍立得」等好礼，几乎是只要买票就人人有奖的等级。



【2023 JAY CHANG FANMEETING [Shine On Me] IN TAIPEI】售票为本周日（16日）17:00，【2023 YOON JONGWOO FANMEETING [l’m Yours] IN TAIPEI】门票则同一天的13:14，均在KKTIX售票网站及全家FamiPort机台同步贩售，演出时间各自为下午2点以及晚上7点30分，更多活动相关详情可洽主办单位。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻