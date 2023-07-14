《黑暗榮耀》鄭星一＋《寄生上流》曹汝貞懸疑電影作品《Interview採訪》展現記者與嫌疑犯的對立

以《黑暗榮耀》中的帥氣代表逐漸展開知名度的演員鄭星一，又有新作品即將開拍了。本次他即將演出懸疑電影《Interview採訪》並搭檔《寄生上流》中的富太太曹汝貞共同演出。

《Interview採訪》已確認將由曹汝貞與鄭星一主演，預計將於7月17日正式開拍。透過電影《寄生上流》《人間中毒》等以及電視劇《High Class》《明星經紀人生存記》等多樣化題材的作品及角色，讓大家看見多方面的樣貌，演技沉著穩定的她將化身為無血淚無感情的冷淡性格，只渴望得到獨家報導的社會部記者「善珠」，將再度展現全新魅力。



而透過《黑暗榮耀》《我們的藍調時光》展現獨特魅力的鄭星一也將投入這部懸疑新作，飾演一位沉著冷靜的連續殺人犯「英勳」，即使已經殺害11人之多，仍然靠著自己的卓越思考力以及縝密性格，完美隱藏了自己犯罪的痕跡，即使在接受專業記者善珠的訪談時，依舊無所動搖。



曹汝貞表示《Interview採訪》片中透過記者與連續殺人犯的訪談中，展開了相當細膩的故事，當她讀劇本的時候就感覺到緊張感以及其中的趣味，希望能夠過演技傳達給觀眾們。鄭星一也表示自己讀完劇本的最後一章節後立即決定演出，大家目前也正在努力地準備拍攝作業中，希望觀眾們屆時能給予支持。

《Interview採訪》劇情描述一位專業資深的社會記者，為了取得獨家報導而提議採訪一位犯下令人髮指11起案件的連鎖殺人犯，由曹汝貞與鄭星一共同演出，預計明年上映。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞