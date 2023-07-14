《摸心第六感》韓志旼大突破！不只被李民基當成「怪人」還被「過肩摔」：妳這個變態崽子！

感覺韓志旼整個豁出去了～（笑）而且和李民基的火花也、太、好！

將於下月（8月）12日首播的JTBC新週末劇《摸心第六感》，由《錐子》、《耀眼》金鉐潤導演與李南奎作家三度合作，描述在「零犯罪」的清靜農村中，一位被降職的熱血刑警文張烈（李民基 飾），借助擁有「摸屁讀心術」的獸醫奉藝奮（韓志旼 飾）的能力，攜手調查連續殺人事件的搞笑偵查喜劇。Netflix也將同步播出。

同樣由「自我介紹」為開頭，李民基飾演的「文張烈」為刑警，前職是重案組的菁英，因為一些緣故而被降職到小農村裡，但他夢想能「重回榮耀」。預告影片裡的他不停舉重、健身，熱血爆發。

但是，他覺得自己來錯地方，因為這個農村裡的人感覺都「很奇怪」，其中最奇怪的就是韓志旼飾演的「奉藝奮」：她騎在牛隻的身上，還對著公車窗外吐舌，沒有一個行為是可以理解的！

自稱「只要摸屁屁就能看到那個人的過往」的奉藝奮，惹怒了文張烈，還被他過肩摔，並大罵：「妳這個變態崽子！」越想越覺得自己是「踩到屎了」，這樣的「刑警X獸醫」組合，到底會如何攜手破案呢？

▲韓志旼版的預告在‎這裡‎！不管看幾次都覺得好可愛，好期待電視劇播出～

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