Jennie曬多張生活照，意外曝光「和V在巴黎約會」同套衣服！還被眼尖網友發現同款「魚子醬」

從去年開始V和Jennie已經多次被爆正在戀愛中，這次Jennie親自上傳的照片，再次掀起討論！

12日，BLACKPINK Jennie在IG寫下：「few weeks back」並上傳多張照片。Jennie戴著米色漁夫帽，穿著米色針織衫和牛仔褲，再搭配藍色格子圍巾、迷你鏈條小包和墨鏡作爲亮點。這身造型也被眼尖的網友發現，與她和V在巴黎街透被偶遇的造型一樣。



Taehyung and Jennie in Paris walking hand in hand in the City of Love this is def them!! They're so much in LOVE TAENNIEEE MY HEART pic.twitter.com/9Ph708ukjJ — sleeping (@hityouwidthatd4) May 17, 2023

此外，Jennie還公開一張魚子醬的照片，也被挖出V之前聚餐時，桌上有一樣的魚子醬。這也讓看到照片的網友們紛紛表示：「傳出分手傳聞，就自己貼了約會認證」、「那天V好像也在一起」、「這是V拍的照片嗎」等，反應熱烈。



Jennie和V去年濟州島旅行目擊之談擴散後，捲入戀愛傳聞。之後雖然公開兩人一起拍的情侶照片，但雙方的經紀公司沒有發表任何立場。今年5月，兩人在法國巴黎塞納河畔約會的影片被公開，成爲了話題。



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