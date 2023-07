Jennie曬多張生活照，意外曝光「和V在巴黎約會」同套衣服！還被眼尖網友發現同款「魚子醬」

從去年開始V和Jennie已經多次被爆正在戀愛中,這次Jennie親自上傳的照片,再次掀起討論!

12日,BLACKPINK Jennie在IG寫下:「few weeks back」並上傳多張照片。Jennie戴著米色漁夫帽,穿著米色針織衫和牛仔褲,再搭配藍色格子圍巾、迷你鏈條小包和墨鏡作爲亮點。這身造型也被眼尖的網友發現,與她和V在巴黎街透被偶遇的造型一樣。



Taehyung and Jennie in Paris walking hand in hand in the City of Love this is def them!! They're so much in LOVE TAENNIEEE MY HEART pic.twitter.com/9Ph708ukjJ