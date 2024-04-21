現在的「韓國國防部經紀公司」陣容強到可怕！不僅有宋江、李到晛，還有BTS全員
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現在的「韓國國防部經紀公司」陣容強到可怕！不僅有宋江、李到晛，還有BTS全員

明星   2024年4月21日   星期日15:23   Tracy  

（封面圖源：IG@osw_onge、@jin、@SoulTreeHope、@ldh_sky）

要說韓國最厲害的經紀公司，不是SM、JYP、YG，更不是HYBE，而是國防部，畢竟正常情況下沒有一位男明星能逃得過服兵役。

近兩年的「國防經紀公司」可謂群星閃耀，今天就讓我們一起來看看當下的愛豆陣容吧！

MONXTA X李旼赫（陸軍）

邕聖祐（陸軍）

黃旼炫（社會服役要員訓練）

GOT7 朴珍榮（陸軍）

防彈少年團 Jin（陸軍）

V（陸軍）

柾國（陸軍）

j-hope（陸軍）

RM（軍樂團）

Jimin（陸軍）

（SUGA社會服役中，目前尚未爆出軍裝照）

演員番外篇：
李到晛（空軍軍樂團）

宋江（陸軍訓練中）

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