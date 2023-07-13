8月才要回歸，BBGIRLS侑廷被爆與相差11歲《Again My Life》李奎翰熱戀

原Brave Girls的BBGIRLS近期才宣布於8月回歸，正如火如荼開始了前期宣傳活動，成員侑廷今（13）日倒先爆出了緋聞，對象是相差11歲的演員李奎翰。

據各大韓媒報導，侑廷與李奎翰在年初的綜藝節目《土裡土氣，連這都沒來過嗎？》合作過後，發展成了戀人，侑廷32歲，李奎翰43歲，兩人相差了11歲。李奎翰曾演出《我的名字叫金三順》、《我有愛人了》、《成為王的男人》……等等，去年特別演出《Again My Life》結局展現強烈存在感。

▼《土裡土氣，連這都沒來過嗎？》預告片



▼《Again My Life》李奎翰



隨著戀愛消息傳出，各大媒體也翻出侑廷曾經講過的話，包括理想型是Rain、喜歡高個子的，5月才在YouTube節目《No Back卓在勳》表明自己單身。



而最新消息，雙方對此緋聞均否認。BBGIRLS所屬韓國華納音樂表示：「經確認，兩人在私下是一同與熟人見面，戀愛傳聞並不屬實。」，李奎翰所屬的Blade娛樂也表明兩人在節目中認識，僅維持著友好的前後輩關係，「戀愛傳聞並不屬實」。

另外BBGIRLS今日確定了官方粉絲名「BBee」（쁘이），侑廷（IG＠braveg_yj）雖然較晚轉發消息，但發了不少文字：「很高興認識你，以後好好相處吧，像是初次見又不是初次見的我的愛。」



▼新開張的YouTube頻道也曝光了取名的過程



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