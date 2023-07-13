Jennie晒多张生活照，意外曝光「和V在巴黎约会」同套衣服！还被眼尖网友发现同款「鱼子酱」

从去年开始V和Jennie已经多次被爆正在恋爱中，这次Jennie亲自上传的照片，再次掀起讨论！

12日，BLACKPINK Jennie在IG写下：「few weeks back」并上传多张照片。Jennie戴著米色渔夫帽，穿著米色针织衫和牛仔裤，再搭配蓝色格子围巾、迷你链条小包和墨镜作爲亮点。这身造型也被眼尖的网友发现，与她和V在巴黎街透被偶遇的造型一样。



Taehyung and Jennie in Paris walking hand in hand in the City of Love this is def them!! They're so much in LOVE TAENNIEEE MY HEART pic.twitter.com/9Ph708ukjJ — sleeping (@hityouwidthatd4) May 17, 2023

此外，Jennie还公开一张鱼子酱的照片，也被挖出V之前聚餐时，桌上有一样的鱼子酱。这也让看到照片的网友们纷纷表示：「传出分手传闻，就自己贴了约会认证」、「那天V好像也在一起」、「这是V拍的照片吗」等，反应热烈。



Jennie和V去年济州岛旅行目击之谈扩散后，卷入恋爱传闻。之后虽然公开两人一起拍的情侣照片，但双方的经纪公司没有发表任何立场。今年5月，两人在法国巴黎塞纳河畔约会的影片被公开，成爲了话题。



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