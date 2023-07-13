[首爾必玩]保證不撞衫！製作獨一無二的NIKE服裝與帽子就這麼簡單！

在首爾明洞的Nike旗艦店，除了賣場挑高逛起來舒服，總是人潮不斷外，還有提供一項服務，那就是「NIKE BY YOU」，親手選擇你想要的圖案印製在服裝或帽子上，製作獨一無二的NIKE單品吧！

在正式營業時間前，雖然已經提前一小時抵達，不過明洞店的門口早已是滿滿的排隊人潮，看起來以觀光客居多。要製作客製化的NIKE，必須先來這邊抽號碼牌，並且選擇你想要到店製作的時段，每一小時都有一個時段30分鐘，當然熱門時段也會很快就額滿，選擇越晚的時段，即使對遊客比較方便，但也有可能到時候基底的帽子或T恤顏色或尺寸已經不齊全喔！店員會把額滿的時段劃掉，讓排隊的人潮選擇。





在指定的時段回到店內，有圍起一個專區讓大家製作，每個人可以選擇3個單品（包含衣服、帽子加總三個），在店員引導下，先選擇想要的基底衣服（長袖、短袖、黑白灰色、帽T、尺寸）與帽子底色（黑帽子非常搶手），接著製作檯面上有一台平板以及許多大小不同的圖樣，製作T恤所需要的較大面積圖案請參考平板，桌面上的刺繡圖案可以印在帽子上。





當你選定之後就可以告訴工作人員，他們會印出你要的圖案並且拿著無痕膠帶過來，將你圖案暫時貼在你想要的指定位置，還會鼓勵你設計製作得很棒！確認之後就請你到製作區的櫃檯結帳，並開始進行製作，預計40－60分鐘就可以取貨了！其實加印各種Logo的費用真的不貴，非常鼓勵大家在袖子或是衣服偏下擺部分多印一些特別的圖案喔！



首爾除了明洞店的NIKE，在弘大店應該也有提供相同的客製化「NIKE BY YOU」服務，大家可以選擇離住處比較近的店去抽號碼牌，小編覺得弘大店可能更容易滿額，所以選擇來到明洞店，排隊的時候還可以到隔壁的藍瓶咖啡買一杯來喝喝喔！



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