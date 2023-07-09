歌手成功轉型成演員的三大 KPOP 界女神！潤娥、IU、秀智皆有新作品回歸～

潤娥憑藉與俊昊合作的《歡迎來到王之國》獲得熱烈關注，接下來 IU 與朴寶劍的《您辛苦了》，以及秀智跟梁世宗的《我的女神室友斗娜》也在許多粉絲們的口袋名單之中！

要說偶像團體或者歌手們要轉型成演員絕非易事，不過這一次主題的三位女神歌手，都是在歌手&演員領域皆佔有一席之地的代表人物，除了每隔一段時間就會有代表作之外，今年度也都有新作品問世。

▼目前林潤娥與李俊昊合作的JTBC新劇《歡迎來到王之國》獲得了非常高的人氣，從網路聲浪到收視率都是名列前茅，潤娥機智且堅強的人設也擄獲大眾的心，與俊昊在劇中的CP感和默契也非常強，看過得都說推～！（今晚將播出EP.8）



《歡迎來到王之國》講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人具元（李俊昊 飾），與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的小職員天嗣朗（林潤娥 飾）相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的浪漫愛情喜劇。



▼IU 與朴寶劍合作的新劇《您辛苦了》從選角確定後就擁有超高關注度，畢竟女神與男神的合體可以說是十分難得之外，兩人也非常會選作品，觀眾們也很好奇復古題材的本劇背後，在兩人的配合下，會產生出什麼樣的全新火花，令人相當期待。





Netflix《您辛苦了》由《我的大叔》金元錫導演與《山茶花開時》林尚春編劇合作，劇情以「四季」形式講述於1950年代濟州島出生的愛順（IU 飾）和關植（朴寶劍 飾）一生的故事。



IU&朴寶劍新劇《您辛苦了》復古學生服+浪漫油菜花田路透照！網友：好像在看爺爺奶奶約會啊～

▼秀智跟梁世宗的Netflix新劇《我的女神室友斗娜》從人物劇照公開後，就展現出秀智的女神氣場，這部作品也是梁世宗退伍後的首個電視劇作品，兩人外型兼具實力派的演技，都讓粉絲們深深感到好奇~。





《我的女神室友斗娜》講述平凡又認真過日子的大學生李元俊（梁世宗 飾）在Share House合租屋中，與曾經是 KPOP 偶像但已隱退的李斗娜（秀智 飾）相遇後所發生的愛情故事。





延伸閱讀： Netflix 新劇預告！從《京城怪物》、《Sweet Home 2》、《D.P2》到《走進你的時間》，每部陣容都令人期待！

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞