黃旼炫《無用的謊言》即將首播：8月26日澳門舉行迷你音樂會約定粉絲喝咖啡！

各位「Hwangdo」準備好了嗎？

黃旼炫即將於8月26日，在「澳門百老匯™」 - 百老匯舞台舉行由168 Production and Engineering Services Ltd.主辦的《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU》迷你演唱會，為各Kpop迷和韓劇迷，帶來動聽的歌曲和難忘的舞台表演。這將是黃旼炫首次以個人身份蒞臨澳門舉行演唱會，絕對讓他的粉絲們無比期待。

[SPECIAL VIDEO]

'Hidden Side' Stage Cam @ 2023 Weverse Con Festival - 황민현 (HWANG MIN HYUN)



▶ https://t.co/qgoHKRAyXg#황민현 #HWANGMINHYUN#Truth_or_Lie #Hidden_Side pic.twitter.com/aHiRJdVoZu — 황민현(HWANG MIN HYUN) (@MINHYUN_PLEDIS) July 5, 2023

作為一位多才多藝的藝人，黃旼炫不僅以迷人的歌聲和帥氣的外型贏得了Hwangdo（黃旼炫粉絲稱號）愛戴，他還以出色的演技在韓劇界嶄露頭角。黃旼炫在《還魂》中飾演的徐律，令他展現出眾的演技，並獲得了廣泛的讚賞和肯定。而由他擔任男主角的新劇《無用的謊言》，已定於7月31日首播，可望將他的人氣推上高峰。



雖然人氣高企，但黃旼炫也是出名寵愛粉絲的大暖男，他曾經在早前的電台節目和SHOWCASE表示過，如果在街上遇到粉絲，並對他承認是「Hwangdo」的話，他就一定會買咖啡給對方！不知道他這一次來澳門，有沒有幸運的「Hwangdo」能在街上碰到黃旼炫呢？

由此可見，這次的《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU》，不單是一場演唱會，更是黃旼炫與觀眾之間的一次特別互動，他希望能夠與粉絲們建立更深厚的聯繫，並透過音樂將歡樂和溫暖帶給大家。如希望知道更多黃旼炫澳門演唱會的豐富福利和相關資訊，請繼續留意主辦單位的FB和IG更新，以及新聞公佈。

《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU》

日期：2023年8月26日（星期六）

時間：晚上7時正

場地：「澳門百老匯™」- 百老匯舞台

經紀公司：PLEDIS ENTERTAINMENT

主辦單位：168 Production and Engineering Services Ltd.



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