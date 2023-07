黃旼炫《無用的謊言》即將首播：8月26日澳門舉行迷你音樂會約定粉絲喝咖啡！

各位「Hwangdo」準備好了嗎?

黃旼炫即將於8月26日,在「澳門百老匯™」 - 百老匯舞台舉行由168 Production and Engineering Services Ltd.主辦的《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU》迷你演唱會,為各Kpop迷和韓劇迷,帶來動聽的歌曲和難忘的舞台表演。這將是黃旼炫首次以個人身份蒞臨澳門舉行演唱會,絕對讓他的粉絲們無比期待。

[SPECIAL VIDEO]

'Hidden Side' Stage Cam @ 2023 Weverse Con Festival - 황민현 (HWANG MIN HYUN)



▶ https://t.co/qgoHKRAyXg#황민현 #HWANGMINHYUN#Truth_or_Lie #Hidden_Side pic.twitter.com/aHiRJdVoZu — 황민현(HWANG MIN HYUN) (@MINHYUN_PLEDIS) July 5, 2023

作為一位多才多藝的藝人,黃旼炫不僅以迷人的歌聲和帥氣的外型贏得了Hwangdo(黃旼炫粉絲稱號)愛戴,他還以出色的演技在韓劇界嶄露頭角。黃旼炫在《還魂》中飾演的徐律,令他展現出眾的演技,並獲得了廣泛的讚賞和肯定。而由他擔任男主角的新劇《無用的謊言》,已定於7月31日首播,可望將他的人氣推上高峰。



雖然人氣高企,但黃旼炫也是出名寵愛粉絲的大暖男,他曾經在早前的電台節目和SHOWCASE表示過,如果在街上遇到粉絲,並對他承認是「Hwangdo」的話,他就一定會買咖啡給對方!不知道他這一次來澳門,有沒有幸運的「Hwangdo」能在街上碰到黃旼炫呢?

由此可見,這次的《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU》,不單是一場演唱會,更是黃旼炫與觀眾之間的一次特別互動,他希望能夠與粉絲們建立更深厚的聯繫,並透過音樂將歡樂和溫暖帶給大家。如希望知道更多黃旼炫澳門演唱會的豐富福利和相關資訊,請繼續留意主辦單位的FB和IG更新,以及新聞公佈。

《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU》

日期:2023年8月26日(星期六)

時間:晚上7時正

場地:「澳門百老匯™」- 百老匯舞台

經紀公司:PLEDIS ENTERTAINMENT

主辦單位:168 Production and Engineering Services Ltd.



