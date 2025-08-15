K-POP盛事提前揭曉！G-Dragon、IU、DAY6、Rosé奪下「最佳音源獎」

一年一度的韓流盛典——「2025 K WORLD DREAM AWARDS」還沒開辦，就先丟出了一顆震撼彈！主辦方搶先公佈了「最佳音源獎」得主，名單一亮相，粉絲們直接嗨翻——G-Dragon、IU、DAY6，以及BLACKPINK的Rosé通通上榜。

頒獎典禮將於8月21日在首爾松坡區的蠶室室內體育館熱鬧登場，到時現場勢必星光熠熠、尖叫聲不斷。

G-Dragon

時隔7年多，GD去年10月終於帶著Solo曲《POWER》回歸，一出手就橫掃各大音源榜，穩坐K-POP天王寶座。 更誇張的是，他今年2月推出的正規三輯《Übermensch》裡，《TOO BAD》、《TAKE ME》等歌曲也依舊牢牢佔據海內外榜單前列，根本行走的「排行榜收割機」。



IU

今年5月，IU帶著第三張翻唱專輯《花書簽3》華麗回歸。 主打歌《Never Ending Story》以及專輯所有收錄曲幾乎霸榜各大榜單，再次證明她是「音源女王」無誤。



DAY6

「信聽」樂團DAY6靠著《讓我成為那一頁》、《很漂亮》、《Welcome to the Show》等歌曲逆襲熱播，人氣飆升。 去年9月發表的迷你九輯《Band Aid》主打歌《融化》直接「融化」了粉絲的耳朵，今年5月的單曲《Maybe Tomorrow》更是一發行就衝上國內音源榜冠軍。



BLACKPINK Rosé

Rosé去年10月與Bruno Mars合作的《APT.》在全球引爆熱潮，不只稱霸韓國排行榜，連美國Billboard都被她「衝破天花板」。 同年12月推出的首張正規專輯《rosie》，成功延續〈APT.〉的熱度，穩固了她在國際舞台上的個人地位。



據主辦方介紹，「2025 K WORLD DREAM AWARDS」是以「K文化強國」首爾為舞台的最大韓流K-POP盛會，屆時不僅會匯聚在全球發光發熱的K-POP明星，還有各界名人同場亮相，絕對是粉絲們的年度盛宴。

