黄旼炫《无用的谎言》即将首播：8月26日澳门举行迷你音乐会约定粉丝喝咖啡！

黄旼炫即将於8月26日,在「澳门百老汇™」 - 百老汇舞台举行由168 Production and Engineering Services Ltd.主办的《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU》迷你演唱会,为各Kpop迷和韩剧迷,带来动听的歌曲和难忘的舞台表演。这将是黄旼炫首次以个人身份莅临澳门举行演唱会,绝对让他的粉丝们无比期待。

[SPECIAL VIDEO]

'Hidden Side' Stage Cam @ 2023 Weverse Con Festival - 황민현 (HWANG MIN HYUN)



▶ https://t.co/qgoHKRAyXg#황민현 #HWANGMINHYUN#Truth_or_Lie #Hidden_Side pic.twitter.com/aHiRJdVoZu — 황민현(HWANG MIN HYUN) (@MINHYUN_PLEDIS) July 5, 2023

作为一位多才多艺的艺人,黄旼炫不仅以迷人的歌声和帅气的外型赢得了Hwangdo(黄旼炫粉丝称号)爱戴,他还以出色的演技在韩剧界崭露头角。黄旼炫在《还魂》中饰演的徐律,令他展现出众的演技,并获得了广泛的赞赏和肯定。而由他担任男主角的新剧《无用的谎言》,已定於7月31日首播,可望将他的人气推上高峰。



虽然人气高企,但黄旼炫也是出名宠爱粉丝的大暖男,他曾经在早前的电台节目和SHOWCASE表示过,如果在街上遇到粉丝,并对他承认是「Hwangdo」的话,他就一定会买咖啡给对方!不知道他这一次来澳门,有没有幸运的「Hwangdo」能在街上碰到黄旼炫呢?

由此可见,这次的《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU》,不单是一场演唱会,更是黄旼炫与观众之间的一次特别互动,他希望能够与粉丝们建立更深厚的联系,并透过音乐将欢乐和温暖带给大家。如希望知道更多黄旼炫澳门演唱会的丰富福利和相关资讯,请继续留意主办单位的FB和IG更新,以及新闻公布。

《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU》

日期:2023年8月26日(星期六)

时间:晚上7时正

场地:「澳门百老汇™」- 百老汇舞台

经纪公司:PLEDIS ENTERTAINMENT

主办单位:168 Production and Engineering Services Ltd.



