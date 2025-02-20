《流氓讀書會》再度為黃旼炫增添人生角色！外型看似模範生卻是武術奇才！

男團歌手出身，近年來也活躍於戲劇演出的黃旼炫，而熱播中由漫畫改編的電視劇《流氓讀書會》，其中他飾演一位為了想讀書而努力鍛鍊自己體力，沒想到卻是隱藏的練武奇才，可說是他新增的人生角色。

目前熱播中的電視劇《流氓讀書會》中，主角尹家民是一位從小對讀書很有熱忱但成績卻不見起色的學生，為了鍛鍊體力卻意外開發了自己的武打天份，進入校園組織讀書會之後，對於校內的惡霸皮韓蔚將展開對決。從幕後花絮中大家也可看到黃旼炫對動作戲的熱情，許多鏡頭都是親自上陣而且展現出華麗的武打動作。



黃旼炫在《流氓讀書會》中飾演一位開朗笑容狂人，同時也是隱藏實力的武打天才，也完美消化了這個相當獨特的主角設定，在高強度的多場武打動作戲碼中，也都表現得相當有活力，為他原本的形象又再度拓寬了戲路，展現另一面的演技魅力，也有許多人從這樣的作品中看見了不一樣的黃旼炫，電視劇也大受好評。

這部由網路漫畫改編的作品，黃旼炫的演出也被稱作與原著相似度100％，當她穿上了制服，梳著順毛乖乖瀏海，戴上天才模範生眼鏡，完全就是相當有說福利的好學生形象，害羞的眼神以及無害的笑容，有誰能想到他的動作戲碼如此精采！每一集當中他也遭遇越來越厲害的高手，而開始一一展現「舅舅的禁用招式」，高手過招每一次的對決都相當精彩，也讓觀眾們陷入了超越原著的魅力。



黃旼炫本次的演技變身挑戰不僅如此，除了高強度的動作戲碼外，本劇主角也有許多心境上的轉變，譬如母親也無辜捲入與惡霸間的對決而受傷，讓他內疚不已，以及當他發現「學習的眼神」時的欣喜若狂，以及他為了身邊朋友挺身而出的堅定模樣，都是在黃旼炫在本次作品中表現得相當優異之處。曾主演過《Live on》《無用的謊言》《還魂》等作品，黃旼炫在《流氓讀書會》轉變新型象，為自己再添人生角色。

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