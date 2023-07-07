電視劇話題性榜單TOP.10《歡迎來到王之國》奪冠《惡鬼、有院子的家、今生也請多指教》緊追在後！

一起來看看你正在追的on檔韓劇有沒有入圍吧～！

JTBC 熱門韓劇《歡迎來到王之國》不僅拿下Netflix串流平台上，非英語類電視節目播放量的冠軍一位，更成功在韓國 GOODDATA 調查公司的話題性排行中再度奪冠，連續兩週成為話題王。



主演李俊昊和林潤娥也成功拿下「演員榜」的第一和第二，第三～十名是：金泰梨、林智妍、申惠善、吳正世、金泰希、安普賢、金東旭、千玗嬉。



▼接著我們來看看2023年6月最後第5週的韓劇話題綜合影響力TOP.10吧！

1．JTBC《歡迎來到王之國》



2．SBS《惡鬼》



3．ENA《有院子的家》



4．tvN《今生也請多指教》



5．Netflix《絕世網紅》



6．MBC《Numbers：大廈之林的監視者們》



7．tvN《有利的詐欺》



8．Netflix《獵犬》



9．ENA《幸福對決》



10．TV朝鮮《仙女榴槤》（榴槤小姐）





（韓國 GOODDATA 調查公司的話題性排行，依據相關新聞報導、SNS內容、搜索量多寡來評估討論度，所分析而成的結果）

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