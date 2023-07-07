電視劇話題性榜單TOP.10《歡迎來到王之國》奪冠《惡鬼、有院子的家、今生也請多指教》緊追在後！
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電視劇話題性榜單TOP.10《歡迎來到王之國》奪冠《惡鬼、有院子的家、今生也請多指教》緊追在後！

韓劇   2023年7月7日   星期五08:00   Mico  

（封面圖源：JTBC《歡迎來到王之國》&SBS《惡鬼》海報）

一起來看看你正在追的on檔韓劇有沒有入圍吧～！

JTBC 熱門韓劇《歡迎來到王之國》不僅拿下Netflix串流平台上，非英語類電視節目播放量的冠軍一位，更成功在韓國 GOODDATA 調查公司的話題性排行中再度奪冠，連續兩週成為話題王。
（圖源：JTBC《歡迎來到王之國》劇照）

主演李俊昊和林潤娥也成功拿下「演員榜」的第一和第二，第三～十名是：金泰梨、林智妍、申惠善、吳正世、金泰希、安普賢、金東旭、千玗嬉。
（圖源：IG@gooddata_official）

▼接著我們來看看2023年6月最後第5週的韓劇話題綜合影響力TOP.10吧！

1．JTBC《歡迎來到王之國》
（圖源：JTBC《歡迎來到王之國》海報）

2．SBS《惡鬼》
（圖源：SBS《惡鬼》海報）

3．ENA《有院子的家》
（圖源：ENA《有院子的家》海報）

4．tvN《今生也請多指教》
（圖源：tvN《今生也請多指教》海報）

5．Netflix《絕世網紅》
（圖源：Netflix《絕世網紅》海報）

6．MBC《Numbers：大廈之林的監視者們》
（圖源：黃Viu煲劇平台《Numbers：大廈之林的監視者們》海報）

7．tvN《有利的詐欺》
（圖源：黃Viu煲劇平台《有利的詐欺》海報）

8．Netflix《獵犬》
（圖源：Netflix《獵犬》海報）

9．ENA《幸福對決》
（圖源：ENA《幸福對決》海報）

10．TV朝鮮《仙女榴槤》（榴槤小姐）
（圖源：TV朝鮮《仙女榴槤》海報.黃Viu煲劇平台播放）
（圖源：IG@gooddata_official）

（韓國 GOODDATA 調查公司的話題性排行，依據相關新聞報導、SNS內容、搜索量多寡來評估討論度，所分析而成的結果）

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