成功粉絲的頂級案例！SEVENTEEN的Hoshi & SHINee泰民合體舞蹈挑戰，居然拿著小學時期的簽名專輯

【影片】SHINee專輯上面簽名還有「To. 順榮」(Hoshi的本名權順榮),真的是認證再認證的鐵粉無誤了~。

男團 SHINee 最近以正規八輯《HARD》正式回歸,同名新歌〈HARD〉也與不少藝人合作challenge(舞蹈挑戰),而近日泰民與 Hoshi(男團SEVENTEEN)的同框也引發網友熱烈關注。



▼Hoshi拿出SHINee首張正規專輯(是再版重新包裝發售的「A.MI.GO」)封面,上面簽名還寫著「To.順榮」,甚至連這一次的challenge都穿上情侶裝用心搭配,完全是誠意十足啊~!

最後兩人用SEVENTEEN的〈孫悟空〉(Super)招牌動作結尾,超可愛~!



Hoshi限時動態分享又獲得了一張可以珍藏的簽名專輯~



泰民也拿到了SEVENTEEN最新專輯〈FML〉



Hoshi可以說是SHINee WORLD(粉絲名)中名號響亮的SHINee頭號迷弟,從不掩飾自己對SHINee的愛,前陣子還和SHINee的哥哥們電話連線,甚至出現在SHINee的演唱會上,對SHINee的心意絕對不輸給任何人。

在《出差十五夜》勝寛和Hoshi猜對了SHINee的〈Sherlock〉,Hoshi 激動到不行~。

if you think you're the most excited about shinee comeback...think again cause there's seungkwan and hoshi pic.twitter.com/Cqs9O7CrIm