成功粉絲的頂級案例！SEVENTEEN的Hoshi & SHINee泰民合體舞蹈挑戰，居然拿著小學時期的簽名專輯

【影片】SHINee專輯上面簽名還有「To. 順榮」（Hoshi的本名權順榮），真的是認證再認證的鐵粉無誤了～。

男團 SHINee 最近以正規八輯《HARD》正式回歸，同名新歌〈HARD〉也與不少藝人合作challenge（舞蹈挑戰），而近日泰民與 Hoshi（男團SEVENTEEN）的同框也引發網友熱烈關注。



▼Hoshi拿出SHINee首張正規專輯（是再版重新包裝發售的「A.MI.GO」）封面，上面簽名還寫著「To.順榮」，甚至連這一次的challenge都穿上情侶裝用心搭配，完全是誠意十足啊～！

最後兩人用SEVENTEEN的〈孫悟空〉（Super）招牌動作結尾，超可愛～！



Hoshi限時動態分享又獲得了一張可以珍藏的簽名專輯～



泰民也拿到了SEVENTEEN最新專輯〈FML〉



Hoshi可以說是SHINee WORLD（粉絲名）中名號響亮的SHINee頭號迷弟，從不掩飾自己對SHINee的愛，前陣子還和SHINee的哥哥們電話連線，甚至出現在SHINee的演唱會上，對SHINee的心意絕對不輸給任何人。

在《出差十五夜》勝寛和Hoshi猜對了SHINee的〈Sherlock〉，Hoshi 激動到不行～。

if you think you're the most excited about shinee comeback...think again cause there's seungkwan and hoshi pic.twitter.com/Cqs9O7CrIm —(@ddoiect) June 26, 2023

網友留言：「恭喜我們最令人驕傲的SHINee WORLD順榮，兩團都好愛啊！！！」、「Hoshi真的從出道就一直說自己有多喜歡SHINee，認證過大概幾百次了」、「可以跟自己喜歡的偶像一起舞蹈挑戰，真的會興奮到暈厥」、「冷知識：其實兩人只差三歲」、「舞蹈擔當一起果然畫面就是好看」

▼〈HARD〉MV：



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