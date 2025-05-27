【韓網熱門】最終登上新聞的某粉絲群體！滿屏「ㅋㅋㅋㅋㅋ」:大航海時代

說的就是SEVENTEEN的「克拉CARAT」們CARAT啦！25日為紀念 SEVENTEEN 出道10週年，成員們在首爾盤浦漢江公園潛水橋舉辦了特別演出「BURST STAGE」在大舉行，1小時10分鐘帶來共12首精彩歌曲，為粉絲獻上難忘的紀念表演。 未能抽中籤的「克拉」們則組團乘坐「Going Carat」號在漢江上為本名應援！相關場景被「KNN NEWS」播出在了當天的新聞裡。

韓國網友評論：

1. 浪漫啊ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

2. 海盜船真的笑死 ᄏᄏᄏ 像大航海時代

3. 快瘋了，ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ真的ᄏᄏᄏ從一開始 把椅子挪開開始ᄏᄏᄏ到海盜船都出現了ᄏᄏᄏ這粉絲團真的太好笑，是個浪漫粉絲團ᄏᄏᄏ

4. 真的太羨慕了

5. 但說真的，這是誰都體驗不到的經歷啊 ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 世界上竟然有這種事 ᄏᄏᄏᄏ

6. Going Carat 號ᄏᄏᄏᄏ真的玩得超開心ᄏᄏᄏᄏ 過著有趣又刺激的生活呢 Carat 們好帥

7. 遊艇席位

8. 真的超帥啊 居然搞到遊艇團ᄏᄏᄏ

9. 啊海盜船要瘋啦ᅲᅲᅲ太可愛又太搞笑ᅲ

10. 浪漫海盜船ᄏᄏᄏᄏ

11. 啊是拿著 Vernon 旗幟的人寫的後記ᄏᄏᄏᄏ超有趣

12. 這不是飯圈版的酒店經濟學正面教材嗎？ ㅋㅋㅋㅋ

13. Y席好像也是這樣

14. 超像 《ONE PIECE》（《海賊王》） 笑死ᄏᄏᄏᄏ

15. 好羨慕遊艇席啊... 太浪漫了

16. 要瘋了吧ᄏᄏᄏᄏ遊艇隊ᄏᄏᄏᄏ完全沒想到ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

17. 成員們應該也看到那些船了吧？？

18. 潛水橋表演就已經很神奇了，直接在遊艇上看更是超特別 粉絲們一定超開心

19. 坐遊艇追星要瘋啦ᄏᄏᄏᄏ這樣追星一定超有趣ᄏᄏ

20. 瘋狂浪漫ᄏᄏᄏᄏ

21. 哇ᄏᄏᄏᄏ遊艇租借好猛啊

22. Going Vernon 號ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

23. 是租遊艇嗎？？ 好奇大概多少錢ᄏᄏᄏᄏ

原文：https://theqoo.net/square/3754370559

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