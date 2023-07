成功粉丝的顶级案例！SEVENTEEN的Hoshi & SHINee泰民合体舞蹈挑战，居然拿著小学时期的签名专辑

【影片】SHINee专辑上面签名还有「To. 顺荣」(Hoshi的本名权顺荣),真的是认证再认证的铁粉无误了~。

男团 SHINee 最近以正规八辑《HARD》正式回归,同名新歌〈HARD〉也与不少艺人合作challenge(舞蹈挑战),而近日泰民与 Hoshi(男团SEVENTEEN)的同框也引发网友热烈关注。



▼Hoshi拿出SHINee首张正规专辑(是再版重新包装发售的「A.MI.GO」)封面,上面签名还写著「To.顺荣」,甚至连这一次的challenge都穿上情侣装用心搭配,完全是诚意十足啊~!

最后两人用SEVENTEEN的〈孙悟空〉(Super)招牌动作结尾,超可爱~!



Hoshi限时动态分享又获得了一张可以珍藏的签名专辑~



泰民也拿到了SEVENTEEN最新专辑〈FML〉



Hoshi可以说是SHINee WORLD(粉丝名)中名号响亮的SHINee头号迷弟,从不掩饰自己对SHINee的爱,前阵子还和SHINee的哥哥们电话连线,甚至出现在SHINee的演唱会上,对SHINee的心意绝对不输给任何人。

在《出差十五夜》胜寛和Hoshi猜对了SHINee的〈Sherlock〉,Hoshi 激动到不行~。

if you think you're the most excited about shinee comeback...think again cause there's seungkwan and hoshi pic.twitter.com/Cqs9O7CrIm