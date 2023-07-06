成功粉丝的顶级案例！SEVENTEEN的Hoshi & SHINee泰民合体舞蹈挑战，居然拿著小学时期的签名专辑
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成功粉丝的顶级案例！SEVENTEEN的Hoshi & SHINee泰民合体舞蹈挑战，居然拿著小学时期的签名专辑

KPOP   2023年7月6日   星期四08:00   Mico   1

Hoshi&泰民（封面图源：tiktok@shinee_official）

【影片】SHINee专辑上面签名还有「To. 顺荣」（Hoshi的本名权顺荣），真的是认证再认证的铁粉无误了～。

男团 SHINee 最近以正规八辑《HARD》正式回归，同名新歌〈HARD〉也与不少艺人合作challenge（舞蹈挑战），而近日泰民与 Hoshi（男团SEVENTEEN）的同框也引发网友热烈关注。
Hoshi&泰民（图源：tiktok@shinee_official）

▼Hoshi拿出SHINee首张正规专辑（是再版重新包装发售的「A.MI.GO」）封面，上面签名还写著「To.顺荣」，甚至连这一次的challenge都穿上情侣装用心搭配，完全是诚意十足啊～！

@shinee_official [#SHORTee] SAY THE NAME! 탬또롤! 안녕하세요 호시입니다!#샤이니 #SHINee #HARD #SHINee_HARD #HARDchallenge #HARD챌린지 #호시 #HOSHI #세븐틴 #SEVENTEEN #손오공 @SEVENTEEN HARD

最后两人用SEVENTEEN的〈孙悟空〉（Super）招牌动作结尾，超可爱～！
Hoshi&泰民（图源：tiktok@shinee_official）

Hoshi限时动态分享又获得了一张可以珍藏的签名专辑～
（图源：Hoshi IG@ho5hi_kwon）

泰民也拿到了SEVENTEEN最新专辑〈FML〉
（图源：泰民IG@xoalsox）

Hoshi可以说是SHINee WORLD（粉丝名）中名号响亮的SHINee头号迷弟，从不掩饰自己对SHINee的爱，前阵子还和SHINee的哥哥们电话连线，甚至出现在SHINee的演唱会上，对SHINee的心意绝对不输给任何人。

在《出差十五夜》胜寛和Hoshi猜对了SHINee的〈Sherlock〉，Hoshi 激动到不行～。

网友留言：「恭喜我们最令人骄傲的SHINee WORLD顺荣，两团都好爱啊！！！」、「Hoshi真的从出道就一直说自己有多喜欢SHINee，认证过大概几百次了」、「可以跟自己喜欢的偶像一起舞蹈挑战，真的会兴奋到晕厥」、「冷知识：其实两人只差三岁」、「舞蹈担当一起果然画面就是好看」

▼〈HARD〉MV：

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