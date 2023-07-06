FIFTY FIFTY成員父母緊急註冊「團名&成員藝名」韓文商標！所屬社及辯護律師皆不知情

網友辣評：「職業生涯剛開始就到頭了」、「會敲所屬社後腦勺的人，也會敲律師後腦勺」.....

FIFTY FIFTY和所屬社的解約糾紛近日受到關註，昨日有網友發現，疑似成員家人的4個人申請註冊了團名及成員藝名韓文的專利商標，而申請日期正是提出解約的同一天。

根據韓國專利信息檢索服務，該商標權是本月19日被提交，提交者的名字與4名成員的家人一致。值得一提的是，FIFTY FIFTY申請註冊韓文商標權的日子，也正是成員提出解約、向首爾中央地方法院遞交假處分申請的日子，令人難免質疑成員們從一開始就打定主意扔下所屬社獨自發展。





對此，ATTRAKT對記者表示之前完全不知情，看到新聞報道才知。 為FIFTY FIFTY擔任辯護的律師事務所Barun Law昨日初次庭審中被問到是否知道成員們在沒有公司許可的情況下申請註冊商標權，也表示「不清楚」。

ATTRAKT補充稱，今年5月15日已在歌手公演業類別申請了FIFTY FIFTY韓國商標權，6月15日是追加申請其他類別。對於部分媒體報道的「ATTRAKT只有註冊英文名商標、沒有註冊韓文名商標」，以及FIFTY FIFTY成員父母申請註冊韓文名商標一事，ATTRAKT表示韓文和英文是被看做同一個對象，所以FIFTY FIFTY的相關權利應歸公司所有。目前雙方的申請都尚未通過，仍在行政處理階段。



FIFTY FIFTY去年11月出道，憑《Cupid》爆紅全球，成為K-pop歷史上最快進入美國告示牌排行榜的藝人。 所屬社ATTRAKT老闆全洪俊（音）年屆六十，據悉投資了80億韓元用於網路宣傳等，為出實體專輯不惜賣掉私家車和名牌表，甚至把母親畢生積蓄9千萬韓元也借了出來。



但FIFTY FIFTY成員做客電台節目《兩點出逃Cultwo Show》時表示並不知道全洪俊賣車一事，且對製作人安成一（音）十分恭敬，似乎認為安成一才是真正的公司代表。



韓網友（1,2,3,4,5）對此心情複雜：「第一次見到律師立場如此難堪」、「擔心全代表的健康」、「這程度的霸王餐真是曆代級」、「做夢都別想在韓國活動了」、「不僅所屬社，律師也被背叛」、「律師不看輿論的嗎？ 還不快跑？」 、「小孩闖禍時父母應該阻攔啊，怎會變成這樣」、「紅的是歌，不是你們的小孩啊」、「被金錢蒙蔽雙眼，親手斷送小孩前程」、「安成一真是少見的流氓」、「把傾家蕩產的人當做什麼了？」 、「這麼喜歡安，去跟安要結算啦」。

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