《黑暗榮耀》後又以《有院子的家》佔據話題中心！林智妍將出演《劉QUIZ》，並與全道嬿合作新電影《Revolver》

以《黑暗榮耀》拿下「百想女配」的林智妍，希望她未來的演技之路能越走越好！
林智妍去年（2022年）陸續出演Netflix《紙房子：韓國篇》、《黑暗榮耀》兩部電視劇，並抓住大眾視線。尤其《黑暗榮耀》裡的「惡女」朴涎鎮可謂家喻戶曉，林智妍更是以該部作品拿下今年的百想藝術大賞之「最佳女配角」。
近期，林智妍以《有院子的家》回歸小螢幕，從「校園暴力加害者」變身為「家庭暴力被害者」，而劇中的「暴食三部曲」再次引發話題，令人印象深刻。
據韓媒報導，林智妍將出演tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》與MC劉在錫、曹世鎬見面。此前，在《黑暗榮耀》飾演林智妍丈夫的鄭星一也曾出演該節目。不只如此，林智妍還將與全道嬿合作新電影《Revolver》，在片中飾演全道嬿的「閨蜜」，兩位演員將展現「Womance」化學反應。
另外，林智妍與朴海鎮、朴誠雄合作的SBS新漫改劇《全國死刑公投》將於下月（8月）10日播出。她飾演的「周炫」是首爾警察廳網路安全局、任職第五年的警察，通過特別錄用進入首爾警察廳。曾是網路調查組的王牌，但現在既是眾所周知的受氣包，也是經常挨罵的人物。
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