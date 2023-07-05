《黑暗荣耀》后又以《有院子的家》占据话题中心！林智妍将出演《刘QUIZ》，并与全道嬿合作新电影《Revolver》

以《黑暗荣耀》拿下「百想女配」的林智妍，希望她未来的演技之路能越走越好！
林智妍去年（2022年）陆续出演Netflix《纸房子：韩国篇》、《黑暗荣耀》两部电视剧，并抓住大众视线。尤其《黑暗荣耀》里的「恶女」朴涎镇可谓家喻户晓，林智妍更是以该部作品拿下今年的百想艺术大赏之「最佳女配角」。
近期，林智妍以《有院子的家》回归小萤幕，从「校园暴力加害者」变身为「家庭暴力被害者」，而剧中的「暴食三部曲」再次引发话题，令人印象深刻。
据韩媒报导，林智妍将出演tvN综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》与MC刘在锡、曹世镐见面。此前，在《黑暗荣耀》饰演林智妍丈夫的郑星一也曾出演该节目。不只如此，林智妍还将与全道嬿合作新电影《Revolver》，在片中饰演全道嬿的「闺蜜」，两位演员将展现「Womance」化学反应。
另外，林智妍与朴海镇、朴诚雄合作的SBS新漫改剧《全国死刑公投》将於下月（8月）10日播出。她饰演的「周炫」是首尔警察厅网路安全局、任职第五年的警察，通过特别录用进入首尔警察厅。曾是网路调查组的王牌，但现在既是众所周知的受气包，也是经常挨骂的人物。
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