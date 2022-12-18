《紙房子：韓國篇》會有第3季嗎？教授、柏林、首爾的關係原來是這樣！廠長的「彩蛋」莫名令人痛快

看完最後一集，馬上找大家的觀後感…原來不是只有小編覺得最後一幕像《愛的迫降》！（大笑）

Netflix《紙房子：韓國篇》於今年（2022年）6月、12月，分別公開第1季、第2季，以即將統一的韓半島為背景，天才戰略家與具有各種不同個性與能力的強盜們，面對異想天開的變數，展開世上前所未有的人質強盜劇。由劉智泰、朴海秀、全鍾瑞、李原種、金智勳、張允珠、李玹雨、金允珍、金盛吳、朴明勳、李主儐、林智妍等人主演。

───以下涉及劇透，慎入！───







原來，教授（劉智泰 飾）與柏林（朴海秀 飾）是親生兄弟！還有，第1季的時候，小編以為柏林是位「癮君子」，沒想到他是真的得了絕症，需要藥物控制才可以生活。





而柏林與第2季加入的新角色首爾（林智妍 飾），原來是一對情侶！事件落幕後，兩人手牽手，消失在人群中。





最後，宣祐真（金侖珍 飾）依循教授之前給的「提示」，來到海外尋找他的身影，兩人重逢。（這裡真的很像《愛的迫降》哈哈哈）教授用當初的「撩妹」手法，問對方：「要一起喝咖啡嗎？」祐真忍不住笑出來：「你的攬客方式還真是少見。這次，你又在打什麼壞主意？」教授用極富魅力的嗓音回答祐真：「這個嗎…其實我有個很棒的計畫，妳想聽聽看嗎？」、「這將會是犯罪史上，最具革命的一起搶案。」

小編個人覺得，《紙房子：韓國篇》第1季和第2季（共12集）可以一起看！第2季比第1季精彩、緊湊，最後也留下許多懸念：祐真是否會加入教授的「強盜團」？柏林和首爾之後的故事如何發展？「強盜團」的成員們又各自經歷了哪些事情呢？







另外，《紙房子：韓國篇》有「彩蛋」：討人厭的廠長（朴明勳 飾）最後真的收到來自教授的「報酬」！但他看都沒看，就堅稱：「這不是我的東西」，然後把裝滿30億韓元的箱子重重摔下，還不忘踢箱子一腳。看到這一幕，真是莫名痛快啊！（笑）

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