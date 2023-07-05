丁海寅&具教煥《D.P：逃兵追緝令2》六大主演嚴肅且真實的特寫海報公開！孫錫求：第二季的變化很大

【多圖】這個月底就能看到第二季了！《D.P：逃兵追緝令2》人物們的特寫海報感覺好震撼～，官方也分享了演員們的拍攝心情。

Netflix 人氣韓劇《D.P：逃兵追緝令2》公開了六大主演的人物特寫海報，這一季的氣勢更雄厚且有著更大規模，官方也以「不變的現實，未完的故事」來當作宣傳主軸，令人更加好奇新一季的內容。

《D.P：逃兵追緝令2》講述「逃兵追緝組」中的組員安俊浩（丁海寅 飾）和韓浩烈（具教煥 飾），面對不變的現實持續執行著任務卻遭遇各種荒誕狀況的故事。



▼正式前導預告：



▼丁海寅飾演逃兵追緝組員－安俊浩：「我一直把第一季發生的事件放在心裡來參與拍攝。」海報中眼神裡充滿複雜的情緒，那份內疚沮喪的心情表露無遺。



▼具教煥飾演逃兵追緝組長－韓浩烈：「浩烈依舊是浩烈，但隨著情況的變化，會不會有新的浩烈出現呢？」半劇透的給觀眾們提出新的方向。



▼金成均飾演逃兵追緝組事務長－朴範求，他表示第一季中自己在組織裡就像是個上班族（職場人士），這一次會探究的更加深入。



▼孫錫求飾演長官朴智燮（上尉）：「第二季變化很大！會讓觀眾們看到從未出現過的面貌。」



▼池珍熙將飾演陸軍總部法務室長－具滋雲，他表示這是個全新的挑戰，和之前扮演過的任何角色都不同。海報上溫柔的面貌背後可能暗藏著不為人知的心思。



▼金智賢飾演陸軍總部法務軍官－徐恩（中校），是第一季最後一場悲劇事件的負責人，軍方會如何處理也成為第二季的看點之一。



《D.P：逃兵追緝令2》將會在7月28日（五）正式回歸上線。

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