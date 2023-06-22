朴海鎮X朴誠雄X林智妍漫改新劇《全國死刑公投》定檔8月10日！雙朴二度合作，林智妍惡女轉正派警察

讓巧妙躲過審判的罪犯進行的全民死刑公投，三位人氣演員的合作讓人好期待啊～！！

SBS 人氣漫改新劇《全國死刑公投》定檔在8月10日首播，講述針對巧妙繞過法律死角地帶的惡勢力罪犯進行的全國死刑公投，根據投票結果執行死刑任務和追求正義的警察之間，揭露事實真相的故事。



▼主演（左至右）朴誠雄、林智妍、朴海鎮參與台詞排練讀本現場照。



【人物簡介】

▼朴海鎮飾演南部警察廳廣域搜查隊1組的組長「金武燦」，是個破案率極高、被破格升職的達人，在警察廳中用時最短、最年輕的廣域搜查隊組長。



▼朴誠雄飾演的「權錫柱」，直接殺害對8歲女兒性暴力的罪犯後自首，在監獄長期服刑中的犯人。曾是韓國最知名的法學者，在監獄中被人稱呼為「教授」，享受著「大師級」般的待遇。



▼林智妍飾演首爾警察廳網路安全局、任職第五年的警察「周炫」，通過特別錄用進入首爾警察廳，曾經是網路調查組的王牌，但現在既是眾所周知的受氣包，也是經常挨罵的人物。



SBS暫停了在月火時段播出電視劇，將新劇《全國死刑公投》改在木曜日的每週四晚間播出，預計共12集。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞