池昌旭戲約不斷！近期確定與申惠善主演《歡迎來到三達里》，更接到電影《Revolver》與全道嬿合作

《最惡的惡》還沒播，池昌旭又有新作品即將與大家見面！

池昌旭去年（2022年）可謂相當活躍，先是在Netflix漫改劇‎《魔幻之音》‎中飾演魔術師「李乙」，接著在KBS 2TV電視劇‎《說出你的願望》‎中飾演「尹僑萊」，並固定出演TVING綜藝《青春MT》。之後，他又接下Disney+‎《最惡的惡》男主角，預計今年公開。

近期，據消息指出，池昌旭確定與申惠善合作JTBC新劇《歡迎來到三達里》。由《山茶花開時》車榮勳導演執導，《Go Back夫婦》權慧珠編劇執筆，描述在別人眼中看起來很帥氣像龍一般的主人公，某天失去一切墜落後，再次回到自己的故鄉調整身心的故事，是一部治癒羅曼史。池昌旭飾演馬道氣象廳的「趙容弼」；申惠善則飾演「趙恩惠」，為了尋找自己的另一半而不停戀愛，在最後一次和男友分手後，回到故鄉三達里。

不只如此，池昌旭還有望與《浪漫速成班》全道嬿合作新電影《Revolver》。該部作品《無賴漢》吳承旭導演執導，描述前職警察（全道嬿 飾）向著一個目的和目標前進的故事。池昌旭則接到男主角的出演提案。

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