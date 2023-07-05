MONSTA X 亨元直播時準備跳舞，結果看到路人經過秒裝沒事！網友：「I型人超有同感」

MONSTA X 亨元近日通過直播和粉絲們互動，原本在直播時他準備要跳舞，結果...看到有路人經過，亨元馬上裝沒事的散起步來 XD

這片段也在推特引發討論，網友更紛紛表示：「我們I型人都這樣」（I型人指的是內向型人格）、「真的太好笑了」、「怎麼這麼搞笑」、「這套衣服又背了後背包，完全就是男高中生啊」、「就是典型的I型人啊」、「一秒鐘有好多個假動作 哈哈哈」等等。

230703 #형원



채형원 춤추러 나갔다가

행인 마주치고

뻘줌 상태로 돌아옴 ㅠㅜ

와선 괜히 헛기침해



이 바부는 뭐죠???pic.twitter.com/6tcPLn2TOL — 얀이 (@FROMHW2) July 3, 2023

亨元去年曾作為嘉賓出演《雖然沒準備什麼菜》，他的各種舉動都讓泳知措手不及，像是亨元要拿紙巾給她時，泳知還默默退後：「我…一個人也可以過得很好。」節目中段，亨元似乎逐漸放開，還出現撒嬌的語氣，最後不肯離去，讓不少網友直呼太心動，還有不少人因此入坑 XD



另外，亨元確定將和 SHOWNU 組成 MONSTA X 首支小分隊，首張迷你專輯《THE UNSEEN》將在25日發行。公開的日程表給人一種在門外觀察誰都看不到的空蕩蕩地鐵內部的感覺，讓人更加好奇這次專輯會是什麼樣的風格！



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