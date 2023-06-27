台灣是海外唯一也是最終場？《PEAK TIME》台灣場加場外，宣布首爾安可場
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台灣是海外唯一也是最終場？《PEAK TIME》台灣場加場外，宣布首爾安可場

KPOP   2023年6月27日   星期二17:50   草莓  

（封面圖源：FB@DA.tvEntertainment、Twitter@GoGoSing_SLL）

韓國男團競演節目《PEAK TIME》在台灣、日本也小有人氣，正展開TOP6演唱會「Your Time」國內與世界巡演，昨（26）日台灣場甫加場，今（27）日官方再宣布首爾安可場消息。

《PEAK TIME》「Your Time」台灣場原定7月15日晚間展開，昨日主辦單位華藝娛樂臨時宣布下午加場，不過有不少觀眾感到扼腕，因為當晚還有同樣是《PEAK TIME》參賽者的「23點」大國男兒Karam、仁俊、Jay（藍俊奐）的粉絲見面會，已經購買《PEAK TIME》晚場的觀眾恐無法退票改成午場。另外也有人擔心團體們一天表演兩場會不會太累，但實際上他們在最初的首爾場就有一天兩場的狀況；福利方面，華藝娛樂已嚴正說明「不會因為加場而稀釋福利」。

*完整消息：票房告捷慶祝再加場！「PEAK TIME」最強男團VANNER、SEVENUS與M.O.N.T追加場7月1日全面啟售

首爾安可場的宣布亦讓觀眾們一則以喜一則以憂，因為直接開在台灣場的下一週7月22日、7月23日，言外之意《PEAK TIME》「Your Time」演唱會可要結束了，所謂的「全球巡演」很可能只有台灣台北站，台北站成為唯一一場海外巡演，讓觀眾備感可惜，但也提醒自己「要把握剩下收看的機會」，Twitter上已有一些日本網友很難過等不到日本場。

雖然《PEAK TIME》很可能要落幕了，但觀眾也許還能期待「Picnic Time」‎

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