台湾是海外唯一也是最终场？《PEAK TIME》台湾场加场外，宣布首尔安可场

韩国男团竞演节目《PEAK TIME》在台湾、日本也小有人气，正展开TOP6演唱会「Your Time」国内与世界巡演，昨（26）日台湾场甫加场，今（27）日官方再宣布首尔安可场消息。

《PEAK TIME》「Your Time」台湾场原定7月15日晚间展开，昨日主办单位华艺娱乐临时宣布下午加场，不过有不少观众感到扼腕，因为当晚还有同样是《PEAK TIME》参赛者的「23点」大国男儿Karam、仁俊、Jay（蓝俊奂）的粉丝见面会，已经购买《PEAK TIME》晚场的观众恐无法退票改成午场。另外也有人担心团体们一天表演两场会不会太累，但实际上他们在最初的首尔场就有一天两场的状况；福利方面，华艺娱乐已严正说明「不会因为加场而稀释福利」。

*完整消息：票房告捷庆祝再加场！「PEAK TIME」最强男团VANNER、SEVENUS与M.O.N.T追加场7月1日全面启售

首尔安可场的宣布亦让观众们一则以喜一则以忧，因为直接开在台湾场的下一周7月22日、7月23日，言外之意《PEAK TIME》「Your Time」演唱会可要结束了，所谓的「全球巡演」很可能只有台湾台北站，台北站成为唯一一场海外巡演，让观众备感可惜，但也提醒自己「要把握剩下收看的机会」，Twitter上已有一些日本网友很难过等不到日本场。



‘피크타임 콘서트 [YOUR TIME]’에 보내주신 귀한 마음 진심으로 감사드리며, 더 많은 관객분들과 함께하고자 서울 앵콜 콘서트를 개최하게 되었습니다.

자세한 내용은 공식 예매사이트를 확인해 주시기 바랍니다. pic.twitter.com/79wjGTVJ0E — GOGOSING_SLL (@GoGoSing_SLL) June 27, 2023

虽然《PEAK TIME》很可能要落幕了，但观众也许还能期待「Picnic Time」‎？



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