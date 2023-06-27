《與神同行》導演新作科幻電影《逃出寧靜海》D.O.都敬秀演技大受肯定、金喜愛、薛耿求互讚對方「瘦身方式太狠」

由《與神同行》導演金榮華執導新作品《逃出寧靜海》，描述因飛行事故而在月球上孤立無援的宇宙隊員，前宇宙中心主任該如何拚死營救，今日主要演員D.O都敬秀、薛耿求、金喜愛以及導演都共同出席製作發布會，8月18日即將在台上映。

6月27日上午於首爾舉辦這部科幻大作《逃出寧靜海》的製作發布會，片中飾演前宇宙中心主任的薛耿求，以及飾演被孤立在月球的大韓民國宇宙隊員的都敬秀，還有飾演NASA月球軌道總監的金喜愛，以及本片導演金榮華都共同出席本活動。



繼《與神同行》之後第二次與D.O都敬秀合作的金榮華導演表示，D.O都敬秀是一位相當有魅力的演員，他也聽說過許多都敬秀的家庭背景與成長歷程相關的事情，本次他的片中角色是個真男人，也擁有一些痛苦，並大讚都敬秀展現出許多大家從外表所看不出來的東西，給予都敬秀非常高的評價。



都敬秀也想起之前與導演的合作，他說《與神同行》與導演配合時，覺得真的很有難度，也讓他非常緊張。不過這一次《逃出寧靜海》D.O.與導演卻在現場侃侃而談，兩人聊了許多，他也覺得與金榮華導演變得更親近了，D.O.更表示在讀劇本的時候就感到非常神奇，也覺得在韓國也能製作出這樣的宇宙太空電影，非常厲害。



身材管理員本就相當嚴格的金喜愛，為了這部作品仍然力行禁食減重，旁邊的薛耿求還笑著說「這個女人太狠了」，沒想到金喜愛立刻回擊，表示男演員們更厲害，她表示在片場沒看過薛耿求吃東西，到了放飯時間更是直接消失不見，還會在拍攝前凌晨就起床跳繩3000下！薛耿求還笑說幸好沒被拍到很多與D.O.的合照，不然他可能要從凌晨一點開始跳繩！



薛耿求也表示劇本上所寫的是目前人類未知的世界，對於這樣描繪宇宙太空的作品令他相當好奇，而他真正選擇接演本作的原因是導演金榮華。《逃出寧靜海》將在8月18日全台上映。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞