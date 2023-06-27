【韓網熱帖】歷代偶像裡的演技One Top，大家覺得是不是?

大家覺得呢？

原PO主覺得任時完是歷代偶像裡的演技頂級！長相完全是狗狗相，卻可以消化各種不同的角色。

韓國網友評論：

1. 演戲的偶像有很多，不敢貿然說是one top，但絕對是第一梯隊

2. 我認為是one top，長相也完全是我的style~

3. 任時完在30代同齡演員裡都能排進前幾

4. 任時完和都敬秀真的很會演戲

5. 好想看任時完和都敬秀出演同一部作品啊 ᅲᅲhh好喜歡清純明亮的人！

6. 看到標題第一個想到任時完

7. 第一個想到尹啟相，我是不是老了......

8. 我第一個想到是徐玄振，但任時完也很棒！不過我還是認為one top是徐玄振

9. 明明長得很善良卻能完美演出邪惡模樣的神奇演員

10. 看了《緊急迫降》他和機場職員對話的片段，真的好像反社會人格... 一點都看不到任時完平時的形象

11. 不要再演反社會類型的角色了，連這張照片都讓人害怕

12. 履歷無人超遠... 我個人也很喜歡的演員。 比起偶像，本身就是演員的感覺更強。 演技方面從未令人失望的演員。

13. 雖然不知是否one top，但演技從未讓人感覺彆扭或反感

14. 如果限定男演員的話確實是one top。 《他人即地獄》真的有震驚到...

出處：https://www.instiz.net/pt/7399883

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