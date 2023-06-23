《請回答1994》已經是10年前的電視劇了！高雅羅：年初我約大家一起吃飯，年末還要再慶祝一次開播10週年

一轉眼《請回答1994》開播10週年。

經典韓劇系列之一的「請回答」系列，作為該系列推出的第二部，《請回答1994》雖然知名度不及「1988篇」，但情感細膩，人設立體，絕對是一部不可錯過的好作品。 劇情延續了「找老公」的梗，把主人公們彙聚到一個屋簷下，穿插著韓國流行音樂的大推手徐太志和孩子們、籃球大盛宴、美國世界盃等在1994年韓國的熱門事件，透過一群青春的年輕人來講述關於友情與愛情的故事。 當時劇組啟用了高雅羅、鄭宇、柳演錫、閔都凞等名氣並不那麼大的年輕演員，沒有金光閃閃的主角陣容，用治癒系劇情和年輕演員們生動中又帶著少許青澀的演技感動觀眾。



一轉眼10年過去了，最近高雅羅因宣傳新作《貴公子》而接受了媒體採訪，途中還提到了《請回答1994》，稱年初時與「1994」劇組聚餐，繼續延續著友情，更自豪表示「是我約的大家哦，我們感情很好，一直都在聯繫」。



高雅羅繼續表示：「前一天還接到了鄭宇的電話，我說電視劇播出10週年，雖然已經聚過餐了，但還想再見見大家，他說到10月才是10週年，怎麼現在就見，總之我們年末的時候還會再聚一次餐。 」

此外，高雅羅出演的《貴公子》已與6月21日上映，講述了在輾轉於菲律賓非法體育場的拳擊選手馬可面前，出現了身份不明的男子「貴公子」和具有不同目的的勢力，並展開瘋狂追擊的故事。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞