不想掉粉又想談戀愛？最近明星緋聞曝光後回應方式引韓網友不滿！

明星們對戀情曝光後模稜倆可的態度令韓國網民們很反感。

日前，韓流男星朴敘俊被爆與美女YouTuber수스（xooos）戀愛一年多，緋聞曝光後雙方經紀公司僅以「是藝人私生活，無法確認」回應粉絲。 而朴敘俊在一天之後的電影《水泥烏托邦》發佈會上被記者問及戀情，他並未直接回應，反稱：「因為有拍攝工作，後來才知道這件事情，第一個想法就是原來我受到了那麼多的關注，被關注是一件值得感恩的事情。 對我來說公開私生活是一件非常讓我有負擔的事情，因為是私事，我也不想多說什麼。 而且今天是電影發佈會，希望大家多多關注電影。」先是經紀公司，接著是朴敘俊本人，這類既不否認也不承認的模稜兩可的聲明直接引發粉絲和網民的不滿，吐槽「最近這種回應態度是流行嗎？」



朴敘俊的至親死黨防彈少年團V在這之前數次傳出與BLACKPINK Jennie在交往，即使兩人被清晰地拍到在巴黎街頭牽手約會，也依舊以沉默回應。這類對戀愛緋聞不管不問的態度似乎在明星之間流行起來，有韓國網友直接在網路上留言抨擊。



파리에서 손잡고 걷고 있는 뷔와 제니 pic.twitter.com/rpwApkLy3Y — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) May 18, 2023

那位網友表示：「在我看來他們就是不想粉絲跑了，卻又想談戀愛。要麼就痛快承認大方交往，要麼就不要被發現，比起被發現之後無反應的對應態度，我覺得承認之後公開戀愛更好啊，每次都是我喜歡的藝人搞出這種事情，真的要瘋了，又沒有人要吃了你，如果真的有人因為這種事情脫粉的話，那麼無論發生什麼事情他都離開你的。比起緋聞曝光、無條件承認，那種毫不在意他人想法，厚臉皮繼續活動的人更讓人噁心，難道還打算結完婚再告訴大家嗎？」



該網友的言論立即獲得了廣大其他網民的認可，大家紛紛留言贊同：「作為公眾人物，私生活被曝光也是他們需要承擔的事情啊，因為他們本身就是靠著民眾的關注和支持才擁有了那麼多的金錢和名譽，現在才說什麼私生活，小心思藏不住了」、「不想公開你們就別被發現啊」、「 看來是準備孩子上幼稚園了才打算告訴粉絲吧」。

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