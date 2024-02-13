高分系列巔峰對決！「請回答」vs「機智」，哪個系列更對你胃口？

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「機智」系列和「請回答」系列都出自申沅昊PD之手，但哪個系列是你的最愛呢？

申沅昊PD，人送外號「Hit作製造機」，他就是收視率保證，別人可能一輩子只能拍1、2部熱劇，他幾乎每部必紅，不僅紅了，還是那種紅透半個亞洲，播畢N多年之後還會被觀眾翻出來反復回味。

「請回答」系列有《請回答1997》、《請回答1994》《請回答1988》， 劇迷們也都知道該系列還有一個名字叫「猜老公」系列，雖然演員陣容不一樣，但固定模式就是猜女主最後嫁給誰！分為男A派和男B派的觀眾們在看劇期間總是害怕中間出點什麼事，「老公」不是自己心裡想的那個人。 只是，奇怪的是「請回答」哪怕最後觀眾站錯CP，卻也毫不討厭，最多只能說一句「好可惜哦」，但接下來都會跟上一句「確實XXX（女主）和他（官配）最合適」。 「請回答」系列真正做到了沒有讓人討厭的人，也真的做到了讓看戲的我們都變成了大傻子，跟隨著劇中人物和劇情哭哭笑笑、不受控制。 而其中「1988」因為講述的是親情與鄰里情，情懷最深，格局夠大，最能讓人生出同理心，因此被廣大韓劇迷直接封神。



拍完了「請回答」系列之後，申源浩PD就開始拍起了「機智」系列，一上來就顛覆了所有的觀眾，直接把背景和視角放在了監獄了，主人公從棒球明星變成了牢中人，反差之大可想而知。 原以為會是一部揭露監獄里的黑暗與勾心鬥角的故事，卻沒想到意外地暖心，主角金濟赫用他獨有的善良、隱忍與執著改變著監獄里的其他人。 這才有了那句最經典的評論：監獄不是人待的地方，但待在這裡的都是人。



《機智醫生生活》直接拍了1、2季，講述了五名醫生好友在同一間醫院裡的故事，主人公年紀都是40歲的中年人，原以為他們都已經沾染了現實中的太多世故，變成了人精，哪曾想只要聚在一起他們就是一群音樂發燒友、吃貨、愛吵架的國小生。 而醫院也不是現實中的那個醫院，沒有尖銳的醫患矛盾、沒有為了上位而來的勾心鬥角，甚至可以說沒有任何一個反派，整部劇的風格就是溫情路線，用溫潤如水的敘事來對抗現實生活中的焦慮和無常，在這裏雖然有絕望，但更多的是希望。



無論是《機智醫生生活》還是《機智牢房生活》，兩部「機智系列」的劇都是高分優質劇，對不對你的胃口，還得自己去看。

「請回答」系列、「機智」系列，每一部都是高分優質劇，至於哪一部最對你的口味，那就要看各位看官啦。

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