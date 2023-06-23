JTBC新劇《歡迎來到三達里》開拍！池昌旭變身為「濟州島帥小夥」，與申惠善首度「同框」

池昌旭的近況照又震驚到小編了…陽光帥氣！！！

預計今年（2023年）下半年首播的JTBC新劇《歡迎來到三達里》，由《山茶花開時》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》車英勳導演執導，《Go Back夫婦》、《Hi Bye我是鬼媽媽》權慧珠作家執筆。描述「趙三達」離開生活的小村，像一尾飛龍帥氣地往天邊飛去。某日她卻失去所有、墜落到人生的谷底。於是她再度回到故鄉小村取暖，也遇見努力珍惜並守護這個小村的另一條龍「趙容弼」。男、女主角分別由池昌旭、申惠善飾演。

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جي تشانغووك خلال التصوير في جزيرة جيجو

لدراما "مرحباً بك في سامدلري" pic.twitter.com/RThWG6MNKc — Arab JCW (@JichangwookArab) June 22, 2023

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電視劇已於近期開拍，網路上陸續出現「路透照」。池昌旭飾演濟州島氣象局的預報員「趙容弼」，曾因為氣象預報的錯誤報導而失去母親，之後便努力想成為預報官，守護自己最珍愛的濟州島，尤其是他的故鄉三達里，及他所珍愛的長輩、親戚們。

照片中，可以看到池昌旭一頭黑色順毛，看起來格外乖巧，笑容溫暖迷人（好羨慕海女們～XD）。還有一張是與「國民媽媽」金美卿的合照，她曾與池昌旭合作過熱門劇《Healer》，此次在《歡迎來到三達里》飾演申惠善的母親。

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يبدو بأن تشانغووك يقضي وقتاً ممتعاً في جيجو



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بطلي دراما ”مرحباً بك في سامدلري“



يبدوان سعيدين pic.twitter.com/AVdk5eqviw — Arab JCW (@JichangwookArab) June 19, 2023

此外，池昌旭與申惠善的聚餐照也被公開，是兩人首度「同框」。照片中的他們笑得燦爛，並與粉絲合照、相當親民。申惠善主演tvN新劇《今生也請多指教》於上週甫開播，她將在《歡迎來到三達里》飾演「趙三達」。

三達兒時渴望快點長大並離開濟洲島，毅然決然前往首爾，還取個藝名為「趙恩惠」。在攝影界擔任8年的助理辛苦工作，終於登上TOP的位置，卻因為一個事件而全部崩塌。夢想飛上天際的她，在失落時想起還有一個叫做三達里的故鄉，於是再度回到這個小村。

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