《请回答1994》已经是10年前的电视剧了！高雅罗：年初我约大家一起吃饭，年末还要再庆祝一次开播10周年

一转眼《请回答1994》开播10周年。

经典韩剧系列之一的「请回答」系列，作为该系列推出的第二部，《请回答1994》虽然知名度不及「1988篇」，但情感细腻，人设立体，绝对是一部不可错过的好作品。 剧情延续了「找老公」的梗，把主人公们汇聚到一个屋檐下，穿插著韩国流行音乐的大推手徐太志和孩子们、篮球大盛宴、美国世界杯等在1994年韩国的热门事件，透过一群青春的年轻人来讲述关於友情与爱情的故事。 当时剧组启用了高雅罗、郑宇、柳演锡、闵都凞等名气并不那么大的年轻演员，没有金光闪闪的主角阵容，用治愈系剧情和年轻演员们生动中又带著少许青涩的演技感动观众。



一转眼10年过去了，最近高雅罗因宣传新作《贵公子》而接受了媒体采访，途中还提到了《请回答1994》，称年初时与「1994」剧组聚餐，继续延续著友情，更自豪表示「是我约的大家哦，我们感情很好，一直都在联系」。



高雅罗继续表示：「前一天还接到了郑宇的电话，我说电视剧播出10周年，虽然已经聚过餐了，但还想再见见大家，他说到10月才是10周年，怎么现在就见，总之我们年末的时候还会再聚一次餐。 」

此外，高雅罗出演的《贵公子》已与6月21日上映，讲述了在辗转於菲律宾非法体育场的拳击选手马可面前，出现了身份不明的男子「贵公子」和具有不同目的的势力，并展开疯狂追击的故事。

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